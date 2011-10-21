گرفتن یک امتیاز از پرسپولیس بحران زده ارزشمند بود/ مطابق انتظار نبودیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از تساوی تیمش برابر پرسپولیس در ورزشگاه آزادی ضمن بیان مطلب فوق گفت: به هر حال بازی حساسیت‌هایی داشت و ما به عنوان تیم صدرنشین برابر پرسپولیس، تیم بزرگ و پرستاره ای که این روزها شرایط بحرانی دارد و می‌خواست برای فرار از بحران در این دیدار 3 امتیاز را کسب کند، عملکرد خوبی داشتیم. البته قابل انتظار نبودیم و نتوانستیم به خواست مان برسیم.

وی ادامه داد: در 20 دقیقه ابتدایی مسابقه تیم برتر میدان بودیم و با توجه به اینکه می‌دانستیم پرسپولیس در دقایق نخست روی دروازه ما فشار زیادی را وارد می‌کند، قصد مقابله به مثل داشتیم تا آنها را وادار به عقب نشینی کنیم که اجرای چنین تاکتیکی برابر پرسپولیسی که دنبال پیروزی است، شهامت می‌خواست.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران اضافه کرد: در این شرایط و با توجه به این بازی حساس، متاسفانه دو بازیکن اصلی خود را به دلیل تعویض اجباری از دست دادیم که این مسئله تمام تاکتیک‌ها و پیش بینی‌های ما را برای ادامه کار به هم ریخت.

وی با بیان اینکه در نیمه دوم قصد داشتیم بازی را کنترل کرده و اجازه ندهیم پرسپولیس‌ها به دروازه ما نزدیک شوند، در مورد اینکه پرسپولیس‌ها پیروزی مقابل نفت را داشتند، افزود: پرسپولیسی ها به خاطر بحرانی که گرفتار آن هستند، نتوانستند بازی خودشان را ارائه کنند. آنها مجموعه خوبی از تیم بازیکنان را در اختیار داشته که بسیاری از آنها روی نیمکت نشسته‌اند.

فرکی خاطرنشان کرد: انگیزه و نیروی جوانی فاکتورهای مثبت تیم نفت است که از آن‌ها به خوبی در این مدت استفاده کردیم، متاسفانه اگر مجبور نمی‌شدیم تعویض اجباری انجام دهیم، با هدفی که دنبال می‌کردیم و بازی را به 6 زمان 15 دقیقه تقسیم کرده‌بودیم، به فکر پیروزی بودیم.

وی همچنین اظهار داشت: با توجه به فضای بازی و شرایط پرسپولیس، گرفتن یک امتیاز برابر تیم بحران زده پرسپولیس که تنها به فکر پیروزی بودند، بسیار ارزشمند بود.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در پایان گفت: معمولا عادت ندارم به عملکرد داور اعتراض کنم اما حقیقتا داوری این دیدار به نحوی بود که برخی از مدیران تیم به من گفتند در نشست خبری به این مسئله اشاره کنم، داور در جریان بازی به راحتی به بازیکنان کارت زرد نشان داد، داور می‌توانست با تیم جوان ما بیشتر مدارا کرده و به اعتراض معمولی کارت ندهد، متاسفانه همین اخطارها باعث شد 2-3 بازیکن ما به دلیل دریافت کارت زرد سوم، مسابقه بعدی را از دست بدهند.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و نفت تهران از هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر که امشب در ورزشگاه آزادی برگزار شد، با تساوی بدون گل به پایان رسید.