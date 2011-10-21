به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی بعد از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل فجر شهیدسپاسی در کنفرانس خبری بعد از بازی در جمع خبرنگاران افزود: چشمی که نمی تواند طالب لو گلر ما را ببیند و از میان بهترین خط دفاعی لیگ یک مدافع به تیم ملی دعوت کند باید عمل شود و ما حاضریم هزینه این عمل را پرداخت کنیم.

وی اظهار داشت: چرا نباید دروازه بان و از خط دفاعی شاهین که بهترین خط دفاعی لیگ است یک بازیکن به تیم ملی دعوت شود.

وی در خصوص سوال خبرنگاری که پرسید چرا محیط خط کشی شدن مربیان را بطری چیده بودید؟ گفت: در هنگام بازی داور چهارم وقتی از محیط مربیان خارج می شدم به گونه ای با من برخورد می کرد که به نظر می رسید پا به مرز کشوری دیگر گذاشته بودم؛ به همین دلیل با گذاشتن بطری مرز بندی کردم.

کریمی با بیان اینکه شاهین با مشکل روبرو است نه با کمبود امکانات، اظهارداشت: بیشترین پول را در میان تیم های لیگ برتر شاهین پرداخت کرده در حالی که بیشترین نارضایتی های نیز در این تیم است باید دید چه مشکلی در تیم وجود دارد که این گونه است.

وی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگاری در خصوص اعلام هشدار به شما در نحوه برخورد با برخی خبرنگاران این استان، اظهارداشت: هیچکس خطرناک نیست و بسیاری از خبرنگاران و سردبیران مطبوعات کشور بهترین دوستان من هستند و هیچگاه به آنها نگفته ام در مورد من حتی خطی بنویسند.

سرمربی شاهین بوشهر در خصوص بازی نیز گفت: بازی خوبی از سوی دو تیم شاهد بودیم و باتوجه به شرایط جدول هر دو تیم نیاز به سه امتیاز داشتند.

کریمی افزود: در این بازی علیرغم اینکه یک گل بثمر رساندیم اما باید چندین گل بثمر می رساندیم و بازیکنان شاهین این را بدانند که در بازی که می توان با دو الی سه گل برد را نباید به یک گل اکتفاء کرد.

وی با بیان اینکه بازیکنان فجر به لحاظ تجربه از تجربیات کمتری نسبت به تیم شاهین برخوردار بودند اما از دوندگی بهتری نسبت به ما داشتند، گفت: برخی تیمها خارج از خانه بهتر از داخل خانه بازی می کنند که تیم فجر نیز از جمله این تیمها بوده است.