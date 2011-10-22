زنجانیها ثابت کردند عشق و محبت هنوز زنده است

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به آمار ارائه شده از سوی نهادهای رسمی در خصوص میزان ابتلا و تلفات ناشی از سرطان آمار نگران کننده ای است که دست اندرکاران این امر را برآن داشته در راستای مقابله و در نهایت کاهش اثرات ناشی از سرطان به کنکاش و تلاش جدی بپردازند.

بی گمان تلاش های صورت گرفته در خصوص کشف و پیشگیری از سرطان در جریان است ولی این تلاش ها نتوانسته آنچنان که باید در راستای پیشگیری از آن موثر باشد.

22 آذرماه سال 85 یادآور روزی مبارک و ارزشمند در استان زنجان است، روزی که در آن حرکتی بزرگ ،حاصل اراده مردان و زنانی بی ادعا و بی ریا ، رقم خورد و ماحصل آن پایه گذاری انجمن خیریه بیماران سرطانی( مهرانه) بود.

اصغر وثوق از مهندسان خوشنام به همراه دکتر مینوش مقیمی متخصص انکولوژی که صادقانه و فراتر از وضعیت و وقت خود در معالجه و درمان بیماران تلاش می کند، پزشکی که شماره تماسش را همه مریضایش دارند حتی در ساعت های خارج از وقت اداری و نصف شب برای معالجه بیمارانش آماده خدمت به آنها است، در سال 85 از ایده ای کوچک هدفی و نتیجه ای بزرگ ساخته اند.

با شکل گیری انجمن خیریه مهرانه نور امید در دل مبتلایان به سرطان و وابستگان آنها تابید. انجمن مهرانه در ابتدای کار با گروهی اندک از خیرین و بزرگان زنجان شروع به کار کرد و امروز مردان و زنانی خیر را در خود جای داده که بی ریا و بی ادعا برای خدمت به همنوعنشان تلاش می کنند.

در انجمن خیریه مهرانه از پیرزن 80 ساله که تنها دارایی اش یک خانه کلنگی 50 متری است که آن را با گلیم بافی و جوراب بافی و چارق بافی و با پول کارگری شوهرش خریده بود و آن را وقف انجمن خیریه کرده ، هست تا مردی که 100 میلیون تومان برای کمک به انجمن هدید داد و مردی که پنج واحد از یک واحد مجتمع تجاری داد و شرکایی که شن و ماسه ساخت مرکز رادیو لوژی زنجان را به انجمن مهرانه هدید دادند و زنی که خود مبتلا به سرطان بود و انگشترش را داد.

آری زنان و مردان پرافتخار دیار زنجان عشق و محبت را تفسیری عاشقانه کردند و ثابت کردند عشق و محبت و مهر و وفا هنوز نمرده و در دنیای پرهیاهوی امروز که برخی ها تنها به فکر هم و دشمنی با هم هستند و خیانت را بهترین روش برای پیشرفت خود می دانند بازهم خریدارانی دارد.

رئیس هیئت امنای انجمن خیریه مهرانه با اشاره به روند شکل‌گیری این انجمن گفت: تاکنون هزار و 700 بیمار مبتلا به سرطان از خدمات انجمن مهرانه بهره‌مند شده‌اند.

پرفسور یوسف ثبوتی افزود: انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی (مهرانه) با هدف کمک به بیماران سرطانی، تمام و یا بخش عمده‌ای از هزینه درمان این بیماران را پرداخت می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه حضور خیرین استانی و زنجانی‌های مقیم خارج از استان و کشور نقش مهمی در توسعه خدمات‌رسانی انجمن مهرانه به بیماران مبتلا به سرطان دارد، تصریح کرد: در حال حاضر یک مهمان‌پذیر با تخت برای بیمارانی که نیاز به معالجه دارند، مهیا است.

پرفسور ثبوتی با تقدیر از مسئولان استان به دلیل مساعدت در خصوص تأمین زمین برای ساخت مرکز رادیوتراپی و کلینیک تخصصی سرطان زنجان افزود: این مرکز در دو فاز و دو بلوک با پیش‌بینی ساخت در طول پنج سال طراحی شده است.

به گفته پرفسور ثبوتی، ساخت و تجهیز فاز اول این طرح نیازمند 7 میلیارد تومان اعتبار است که با توجه به استقبال گسترده خیرین، تأمین این میزان اعتبار تضمین شده است.

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی از احداث مرکز تخصصی پرتودرمانی در استان زنجان خبر داد و گفت: احداث این مرکز تخصصی و خرید دستگاه رادیوتراپی یکی از برنامه‌های بلندمدت این انجمن است.

اصغر وثوق ظهر جمعه در آئین کلنگ‌زنی پلی‌کلینیک تخصصی رادیوتراپی و کلینیک تخصصی سرطان زنجان هزینه ساخت این مرکز را 12 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: خرید دستگاه رادیوتراپی برای درمان بیماران سرطانی با اعتبار 8 میلیارد تومانی میسر شده است.

مدیرعامل انجمن مهرانه، در ادامه هزینه خرید زمین برای ساخت این مرکز را 320 میلیون تومان اعلام کرد و ادامه داد: این مبلغ توسط یکی از خیرین زنجانی تقبل شده است، همچنین مرکز تخصصی پرتودرمانی در زمینی به مساحت 10 هزار و 400 متر و با زیربنای 6 هزار تا 10 هزار مترمربع ساخته می‌شود.

وثوق مدت ساخت این مرکز را پنج سال ارزیابی کرد و افزود: در طول این مدت، دستگاه رادیوتراپی در مرکز مستقر می‌شود

وثوق، درمان بیماران سرطانی در این مرکز را رایگان اعلام کرد و یادآور شد: مرکز تخصصی پرتودرمانی پس از ساخت و تجهیز، همه بیماران سرطانی اعم از متمول و آسیب‌پذیر را تحت پوشش قرار می‌دهد.

مدیرعامل انجمن مهرانه، همچنین با اشاره به آغاز به کار این انجمن در سال 85، اظهار کرد: انجمن مهرانه با هدف کمک‌رسانی به بیماران سرطانی و با حمایت خیرین استان تا به امروز، یک‌هزار و 672 پرونده تشکیل داده است.

وثوق، بیشتر خیرین و همکاران افتخاری این انجمن را از قشر دانشگاهیان، بازاریان و فعالان حوزه صنعت دانست و افزود: به ازای هر نسخه پزشکی، 120 هزار تومان به صورت ماهانه در اختیار بیماران قرار می‌گیرد و در موارد استثنایی نیز این کمک‌ها به دو تا سه میلیون تومان می‌رسد.

وی با اظهار تأسف از اینکه انجمن مهرانه تا به امروز تنها توانسته در خصوص دارو و هزینه درمان به بیماران سرطانی کمک کند، ابراز کرد: متأسفانه انجمن مهرانه تا به امروز نتوانسته به لحاظ معیشتی به خانواده‌های تحت پوشش کمک کند.

تلاش محمد رئوفی نژاد استاندار زنجان در تخصیص زمین برای احداث مرکز رادیولوژی و مرکزکلینک تخصص سرطان زنجان جای تقدیر از کسی دارد که هرچند در آئین کلنگ زنی مرکز حضور نداشت ولی بارها مجریان برنامه از وی به نیکی یاد کردند زمین این مرکز با مساعدت مسکن و شهرسازی است و زمین متعلق به خطوط لوله منطقه شمالغرب کشور در منطقه گاوازنگ شهر زنجان اهدا شده است.

علاقمندان می توانند برای ارتباط با این مجموعه و نیز ارائه هرگونه کمک و یاری به آدرس اینترنتی www.mehraneh.org مراجعه کنند.