به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل فرهادی جمعه شب در نشست خبری قبل از دیدار با استقلال در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به حساسیت دیدار تیم‌های استقلال و ذوب‌آهن اظهار داشت: مسلما دیدار بسیار حساسی برای هر دو تیم است و هر دو تیم به دنبال پیروزی در این دیدار هستند تا به صدر جدول برسند.

وی با اشاره به تغییرات استقلال در طول فصل جاری ادامه داد: در این فصل استقلال بازیکنان بسیار خوبی را جذب کرده و با تکیه به تجربه همین بازیکنان در صدر جدول حضور دارد و یکی از مدعیان جدی کسب عنوان قهرمانی است.

مهاجم تیم فوتبال ذوب‌آهن گفت: در وضعیت جسمانی خوبی به سر می‌برم و با توجه به تمرینات خوبی که در روزهای گذشته داشته‌ایم برای شکست استقلال کاملا آماده‌ایم.

وی با بیان اینکه ابراهیم‌زاده بازیکنان تیم را برای دیدار فردا کاملا آماده کرده است، اضافه کرد: امیدوارم در بازی فردا بتوانیم با توجه به تاکتیک‌هایی که آقای ابراهیم زاده به بازیکنان گوشزد کردند نمایش خوبی داشته باشیم و با پیروزی در این بازی حساس بتوانیم خود به صدر جدول نزدیک کنیم.