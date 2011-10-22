میزان نذورات ضریح هلال بن علی (ع) سالانه یک میلیارد ریال است

حجت الاسلام علیرضا محلوجی در حاشیه آیین غبارروبی ضریح مطهر حضرت محمد هلال بن علی (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از کل وجوهات نقدی جمع‌آوری شده داخل ضریح 13 درصد به اداره اوقاف و امور خیریه استان پرداخت و بقیه در مصارف عمرانی، خدماتی و فرهنگی حرم حضرت محمد هلال بن علی (ع) هزینه می شود.

وی با اشاره به دلایل فواصل اندک غبارروبی حرم این امامزاده ادامه داد: به دلیل مسائل امنیتی و مخارج آستان، غبارروبی ضریح و جمع آوری هدایا و نذورات آن در فواصل زمانی به نسبت کوتاه انجام می‌گیرد.

آیین غبارروبی و عطرافشانی ضریح مطهر حضرت محمد هلال‌ بن ‌علی (ع ) شب گذشته( جمعه) با حضور آیت الله عبدالنبی نمازی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان، حجت الاسلام سید محمد موسوی امام جمعه آران و بیدگل و جمع زیادی از زائران و مجاوران حرم مطهر و خادمان افتخاری آن حضرت در فضایی آکنده از معنویت برگزار شد.

غبارروبی از آیین‌های دیرین حرم مطهر حضرت محمد هلال بن علی (ع) است که هر دو ماه یکبار با حضور آیات عظام، شخصیت‌های کشوری و استانی، خیران و خادمان آستان مقدس حضرت محمد هلال (ع) و زائران و مجاوران حرم مطهر برگزار می‌شود.