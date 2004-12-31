به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير كل سازمان بنادر و كشتيراني استان خوزستان با اعلام اين مطلب گفت : با واگذاري ترمينال كانتينري به مدت ده سال به كشتيراني ايران ، بندر امام خميني به عنوان بندر مادر كشتيراني براي دپو كالاي كانتينري به صورت حمل مستقيم با سرويس هاي كامل از مبدا تا مقصد در نظر گرفته شده است .
جليل اسلامي ، اين بندر را مناسب ترين و اقتصادي ترين بندر ترانزيتي به مقصد كشور عراق دانست و گفت : با بهترين ظرفيت موجود در بندر امام خميني و فاصله كوتاه 153 كيلومتري اين بندر تا بندر بصره عراق ايده آل ترين بندر ترانزيتي به اين كشور است .
وي با بيان اينكه بندر امام همچنين بهترين مسير ترانزيتي شرق به غرب و شمال به جنوب است افزود : هم اكنون يازده كشور بحث آمادگي براي ترانزيت شمال به جنوب را اعلام و يا در دست مطالعه دارند كه ايران ، قطر ، روسيه و هند از جمله اين كشورهاي هستند .
مدير كل بندر امام خميني گفت : هم اكنون سهم تخليه و بارگيري بندر امام خميني ازكل تخليه و بارگيري كالاهاي بندري كشور 42 درصد است و بعد از جنگ تحميلي دولت براي رونق آن 250 تا 300 ميليارد تومان هزينه كرده است كه همگي از منابع داخلي سازمان بنادر و كشتيراني بوده است .
از اوايل سال آينده
خطوط كشتيراني تجارتي كالاهاي كانتينري از اروپا به بندر امام خميني (ره) ايجاد مي شود
با تلاش صورت گرفته از اوايل سال آينده بين بندر امام خميني (ره) و كشورهاي اروپايي خطوط كشتيراني تجارتي كالاهاي كانتينري ايجاد مي شود .
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