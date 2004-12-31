خطوط كشتيراني تجارتي كالاهاي كانتينري از اروپا به بندر امام خميني (ره) ايجاد مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير كل سازمان بنادر و كشتيراني استان خوزستان با اعلام اين مطلب گفت : با واگذاري ترمينال كانتينري به مدت ده سال به كشتيراني ايران ، بندر امام خميني به عنوان بندر مادر كشتيراني براي دپو كالاي كانتينري به صورت حمل مستقيم با سرويس هاي كامل از مبدا تا مقصد در نظر گرفته شده است .



جليل اسلامي ، اين بندر را مناسب ترين و اقتصادي ترين بندر ترانزيتي به مقصد كشور عراق دانست و گفت : با بهترين ظرفيت موجود در بندر امام خميني و فاصله كوتاه 153 كيلومتري اين بندر تا بندر بصره عراق ايده آل ترين بندر ترانزيتي به اين كشور است .



وي با بيان اينكه بندر امام همچنين بهترين مسير ترانزيتي شرق به غرب و شمال به جنوب است افزود : هم اكنون يازده كشور بحث آمادگي براي ترانزيت شمال به جنوب را اعلام و يا در دست مطالعه دارند كه ايران ، قطر ، روسيه و هند از جمله اين كشورهاي هستند .



مدير كل بندر امام خميني گفت : هم اكنون سهم تخليه و بارگيري بندر امام خميني ازكل تخليه و بارگيري كالاهاي بندري كشور 42 درصد است و بعد از جنگ تحميلي دولت براي رونق آن 250 تا 300 ميليارد تومان هزينه كرده است كه همگي از منابع داخلي سازمان بنادر و كشتيراني بوده است .



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