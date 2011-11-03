به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره رقابت‌های جودوی قهرمانی جوانان جهان در حالی از صبح امروز پنجشنبه در "کیپ تاون" آفریقای جنوبی آغاز شد که سه جودوکار ایرانی حاضر در این مسابقات مبارزات خود را از فردا برگزار خواهند کرد.

براساس این گزارش، در وزن 66- کیلوگرم که 52 جودوکار حضور دارند، حمیدرضا خطیبی در گروه A این وزن نخستین مبارزه خود را برابر "ماکسیم شیتوف" از آلمان برگزار می کند. حریف دور دوم خطیبی برنده مبارزه نمایندگان رژیم اشغالگر قدس و جمهوری کنگو خواهد بود.

در وزن 73- کیلوگرم مسابقات جودوی قهرمانی جوانان جهان تیم کشورمان دو نماینده دارد. در این وزن 44 جودوکار ثبت نام کرده‌اند که سعید مولایی در دور نخست با "آرتور مارگی لیدون" از کانادا روبه‌رو می شود. در گروهی که مولایی در آن به رقابت خواهد پرداخت نیز نماینده رژیم اشغالگر قدس حضور دارد.

محمد ملک محمدی دیگر جودوکار ایرانی وزن 73- کیلوگرم است که در دور نخست با "میخائلی" از گرجستان پیکار می کند. "بنجامین دارلن" از دانمارک دومین حریف ملک محمدی در گروه C رقابت در وزن 73- کیلوگرم مسابقات جودوی قهرمانی جوانان جهان است.

این دوره از رقابت‌ها به مدت چهار روز به میزبانی آفریقای جنوبی در شهر "کیپ تاون" برگزار می شود.