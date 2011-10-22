به گزارش خبرنگار مهر، سیدمرتضی هاشمی زاده شامگاه جمعه در کنفرانس خبری قبل از بازی صبای قم و شهرداری تبریز که در باشگاه صبا برگزار شد، در جمع خبرنگاران تاکید کرد: فقط برای کسب سه امتیاز به مصاف شهرداری تبریز می رویم تا به صدر جدول رده بندی بازگردیم.



نتایج هفته یازدهم به نفع صبای رقم خورد



وی ابراز داشت: نتایج به دست آمده در دو روز قبل دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال همگی به نفع ما رقم خورد و اکنون شرایط بسیار خوبی وجود دارد تا با شکست تیم شهرداری تبریز، بار دیگر به صدر جدول رده بندی لیگ برتر برویم.



بازیکن با تجربه صبای قم در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت صبای قم در آستانه این مسابقه، اظهار داشت: ما در هفته های گذشته نتایج بسیار خوبی گرفته ایم و فکر می کنم که تیمی مانند صبا با بازیکنان جوان و کم تجربه تا این هفته موفق ترین تیم لیگ برتر است.



استرس و فشار زیادی روی بازیکنان صبا است



وی یاد آور شد: ما کار سختی در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال در پیش داریم زیرا اکنون که در بالای جدول هستیم، استرس و فشار زیادی روی بازیکنان ما است که چگونه روند موفقیت های تیم ادامه یابد و از عدم نتیجه گیری نگران نباشیم.



هاشمی زاده در خصوص کمتر بازی کردن خود در دیدارهای اخیر صبای قم، تصریح کرد: من یک بازیکن دفاعی هستم و چون در ورزشگاه یادگار امام قم و در دیدارهای خانگی ما فوتبالی کاملا هجومی بازی می کنیم، به همین خاطر بازیکنانی در ترکیب قرار می گیرند که خصوصیات تهاجمی بیشتری داشته باشند و این صلاح را کادر فنی تیم می دانند.



برابر شهرداری بازی خوبی ارائه خواهیم کرد



وی درباره میزان شناخت از تیم فوتبال شهرداری تبریز، بیان داشت: به نظر من بازیکنانی که شهرداری در خط میانی و حمله دارد نفرات خوبی هستند، با این حال ما نگران این دیدار نیستیم و با اطلاعات خوبی که مربیان به بازیکنان داده اند، بازی خوبی ارائه خواهیم کرد.



می‌بریم تا موفق به کسب سهمیه لیگ قهرمانان فوتبال آسیا شویم



هافبک صبای قم اضافه کرد: بدون تردید فقط به فکر کسب پیروزی و سه امتیاز این دیدار هستیم، تیم ما جوان است و باید مورد حمایت قرار بگیریم تا موقعیت صبا را در بالای جدول رده بندی و بین مدعیان لیگ یازدهم حفظ کرده و انشاءالله می بریم تا با موفقیت در ادامه یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال، موفق به کسب سهمیه لیگ قهرمانان فوتبال آسیا شویم.



ویسی مربی خوش فکری است



وی در خصوص اینکه چرا کادر فنی صبای قم لحظات پایانی بیشتر بازی های این فصل از ابزار هجومی خود استفاده می کند، تصریح کرد: هر مربی برای خودش ایده خاصی دارد و طبیعی است که نمی تواند تمام ظرفیت تیم خود را از دقیقه اول بازی به کار بگیرد، فوتبال 90 دقیقه است و مربیان حرفه ای برای هر لحظه مسابقه برنامه دارند و به همین خاطر با هدف مشخصی ترکیب تیم را انتخاب می‌کنند، ویسی مربی خوش فکری است و او هم با اندیشه و تفکر حرفه ای در بازی های اخیر ترکیب تیم را انتخاب می‌کند.



گفتنی است: دیدار صبای قم و شهرداری تبریز از ساعت 15 و 30 دقیقه شنبه به قضاوت جمشید محمدی در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌شود.

