لزوم تعمیق همکاری های چین و کشورهای آسه آن/ توسعه اقتصادی را ترویج کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی چین (شینهوا)، نخست وزیر چین در مراسم گشایش این نشست که با عنوان "تعمیق همکاری های منطقه ای برای رفاه مشترک" برگزار می شود خواستار تعمیق همکاری ها بین چین و کشورهای آسه آن با توجه به تشدید نگرانی ها درباره بحران مالی جهانی شد.

" ون جیابائو" افزود: از آنجا که کاهش سرعت اقتصاد جهانی بر چین و کشورهای آسیایی تاثیر منفی دارد باید با نگرشی عمل گرا تر و بازتر توسعه اقتصادی و تثبیت شده را ترویج کنیم.

وی به افزایش بدهی های برخی از کشورها اشاره کرد و گفت: این مساله در کنار نوسانات شدید بازارهای بین المللی، افزایش سطح بیکاری در کشورهای توسعه یافته و مشکلات اقتصادهای نوظهور در مقابله با فشار تورمی نگرانی ها را تشدید کرده است.

همزمان با برگزاری این نشست، روز جمعه نمایشگاه بازرگانی مشترک کشورهای آسه آن و چین نیز در شهر نینانگ با شعار "همکاری های اقتصادی ، محافظت از محیط زیست" با حضور 2 هزار و 300 شرکت آغاز به کار کرد.

اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن)،اتحادیه‌ای متشکل از ۱۰ کشوراندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین،‌ تایلند،برونئی، ویتنام، میانمار، لائوس و کامبوج می‌باشد.