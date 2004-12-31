محمد رضا بايرامي : تنها لطف مسئولان نسبت به شاعر و نويسنده اين است كه او را معاند به حساب نمي آورند ! / فرهنگ و تفكر ، محدوده ي جغرافيايي نمي شناسد





نويسنده كتاب " پل معلق " در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : اگر مي بينيم كه در قديم الايام ، ادبيات كهن ما موفق بوده است و تا امروز هم تاثيرات آن قابل لمس است ، به اين دليل بوده است كه شان هنرمند و آدم خلاق ، در حدي كه لازم بوده ، رعايت مي شده است ، اما امروز اگر بخواهيم اين اتفاق مجددا تكرار شود ، علاوه بر پس زمينه هايي كه در دنياي امروز به آن نيازمنديم - مانند ارتباط با ادبيات جهان كه ما متاسفانه ازآن غافل هستيم - بايد درفكر حفظ جايگاه اهل فرهنگ و آدم هاي خلاق باشيم .





محمد رضا بايرامي تصريح كرد : ايجاد ارتباط با ادبا و اهل فرهنگ جهان و مراكزي كه به طور تخصصي در امر كتاب و ادبيات در سطح دنيا فعال هستند ، كار چندان مشكلي نيست ، اما متاسفانه در حال حاضر ، هيچ يك از مراكز دولتي و فرهنگي ما و جاهايي كه با مقوله ي كتاب و ادبيات مرتبط هستند ، هيچ برنامه اي در اين خصوص ندارند !





اين نويسنده ياد آور شد : جالب است كه برخي از ناشران خصوصي ، غفلت دستگاه هاي دولتي را به فال نيك گرفته و خودشان به طور موردي در زمينه ارتباط با مراكز ياد شده و نشر بين الملل ، وارد عمل شده اند كه از قضا موفق هم بوده اند ، هر چند امكاناتي بسيار محدود در اختيار داشته اند .







هنوز در طرح اعطاي مدرك معادل ، نوبت به شاعران و نويسندگان نرسيده است ، لطفا مسئولان پاسخ بدهند چرا ؟

محمد رضا بايرامي

بايرامي اضافه كرد : ما اگر در داخل كشور گنجينه اي در حوزه ي ادبيات و فرهنگ داشته باشيم ، چگونه مي توانيم ديگران را از وجود آن آگاه كنيم ؟ ما هنوز از اصل ارتباط غافل هستيم ، بخشي از آن ممكن است به خاطر مسئله ي زبان فارسي باشد و اين كه تعداد مترجماني كه بتوانند از فارسي به زبان هاي ديگر ترجمه كنند ، اندك است ، اما بخش ديگر آن به كم كاري و بي انگيزگي نهادها و دستگاه هاي فرهنگي ما بر مي گردد كه براي اين امر هيچ بودجه اي در نظر نمي گيرند و جايگاه شناخته شده اي را براي فعالان عرصه ي فرهنگ و ادب در نظر نگرفته اند .مدير خانه ي داستان ايران در سازمان فرهنگي ، هنري شهرداري و مسئول واحد كودك و نوجوان حوزه ي هنري سازمان تبليغات اسلامي اضافه كرد : كسي كه مي نويسد و اهل خلاقيت است ، بايد جايگاه واقعي خود را در جامعه پيدا كند ، هيچ تفاوتي ندارد كه مخاطبان اين افراد ، داخلي هستند يا خارجي ! به هر حال ، افراد فوق الذكر در حوزه ي تفكر و آفرينش فرهنگي و ادبي تلاش مي كنند و حقي مسلم بر گردن جامعه ي خود دارند كه آن حق ، اكنون ناديده گرفته مي شود ، مهم تر از همه اين كه اين عرصه ( فرهنگ ، تفكرو هنر ) محدوده ي جغرافيايي نمي شناسد .بايرامي در ادامه گفت و گو با مهر ، تصريح كرد : متاسفانه شاعر و نويسنده در طبقه بندي فرهنگي دستگاه هاي مسئول ، هيچ محلي از اعراب ندارند ، شما اگر مجسمه ساز باشيد و يا يك فيلمساز معمولي شويد و چند فيلم سطحي و بي ارزش بسازيد ، به هر حال به جايگاه قابل توجهي مي رسيد ، بسياري از فيلمسازان ما كه توان متوسطي هم دارند ، در حد دكترا ارزيابي شده اند ، اما هنوز در طرح اعطاي مدرك معادل ، نوبت به شاعران و نويسندگان نرسيده است ، مسئولان ما بايد پاسخي قانع كننده براي اين تاخير تبعيض آميز داشته باشند ، تنها لطفي كه از سوي مسئولان ما نسبت به شاعر و نويسنده روا داشته مي شود ، اين است كه او را معاند و دشمن به حساب نمي آورند ! و اين يك ظلم بزرگ به شاعر و نويسنده ي امروز است .