محمدعلی شعبانی کارگردان مجموعه "جنبش زنان" درباره موضوع این مستند به خبرنگار مهر گفت: این اثر به فعالیتهای انقلابی زنان از دوره قاجار تاکنون میپردازد و ما اکنون مشغول تهیه قسمتهای مربوط به دوران بعد از انقلاب هستیم.
وی افزود: در ابتدا 70 سوژه مدنظر داشتیم که از این تعداد، هفت موضوع را برگزیدیم. از این میان سه قسمت اول را به شکل شخصیت محور و ترکیبی خواهیم ساخت تا فاز اول در هفت قسمت به انجام برسد.
این کارگردان در توضیح قسمت اول بیان کرد: مهین زورقی نابینای مطلقی که در زمان جنگ مسئول جمع آوری کمکهای مردمی بوده است، در نخستین قسمت معرفی میشود. او پایاننامه کارشناسی ارشد خود را در رشته ادبیات به تازگی ارائه داده و به عنوان یکی از اعضای نخبگان چند دوره از سوی نهاد ریاست جمهوری و رهبری تقدیر شده است.
شعبانی تصریح کرد: اصالت او متعلق به شهر جنگ زده دزفول است و برای اهالی جبهه بافتنی میبافت. زورقی شاعر چیره دستی است و با وجود روشن دلی اشعاری سروده که سرشار از بافت و رنگ و تصویرسازیهای زیبا است. او استاد دانشگاهی 45 سال است و به زودی چند منظومه را به چاپ میرساند. قسمتی که مربوط به معرفی او میشود را در فضای طبیعت تهیه کردهایم.
وی با اشاره به معرفی امینه وهابزاده زن عرب در دومین قسمت گفت: این زن کاظمینی در دهه 40 امام خمینی (ره) را در نجف میبیند و از آنجا علاقهای نسبت به انقلاب اسلامی در وی شکل میگیرد که منجر به آمدنش به ایران میشود. وهابزاده در دوران جنگ به عنوان امدادگر حاضر میشود و حتی در دورهای در خط مقدم آرپیجی میزند! او اکنون جانباز 70 درصد شیمیایی است.
کارگردان مجموعه مستند "جنبش زنان" به معرفی جانباز 70 درصد قطع نخاعی در قسمت سوم اشاره و اظهار کرد: این زن متولد سال 60 و در بمباران دزفول آسیب دیده و برادر و خواهر خود را در این جریان از دست داده است. مادر او مسئول آشپزخانه مسجد جامع خرمشهر بوده و برای رزمندهها غذا درست میکرد. پدر خانواده نیز در جبهه حضور داشته و زندگی عاشقانهای داشتهاند.
شعبانی یادآور شد: فرزند این خانواده که نسیم نام دارد به زودی دکترای خود را در رشته گیاه شناسی دریافت میکند و مشغول تدریس در دانشگاه است.
عوامل تولید این مجموعه مستند عبارتند از تهیهکننده: مسعود نقیبی، مدیرتولید: ناصر سلامت شعار دانش، فیلمبردار: فرود عوضپور، تدوینگر: لیلا شعبانی، صدابردار: سعید ملکی.
کارگردان مستند "جنبش زنان" تاکید کرد زنان خاصی که در دوران جنگ جانباز شدهاند و اکنون دارای جایگاه اجتماعی مناسبی هستند، در این مجموعه مستند معرفی میشوند.
محمدعلی شعبانی کارگردان مجموعه "جنبش زنان" درباره موضوع این مستند به خبرنگار مهر گفت: این اثر به فعالیتهای انقلابی زنان از دوره قاجار تاکنون میپردازد و ما اکنون مشغول تهیه قسمتهای مربوط به دوران بعد از انقلاب هستیم.
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