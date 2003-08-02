4 نظامي آمريكايي در شمال بغداد كشته و زخمي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ،ارتش آمريكا امروز در بيانيه اي اعلام كرد در حمله شب گذشته مهاجمان مسلح ناشناس به يك ستون زرهي نظاميان آمريكايي در شمال بغداد پايتخت عراق يك نظامي آمريكايي كشته و سه تن ديگر مجروح شدند .

در اين حمله، مهاجمان نظاميان آمريكايي را بااستفاده از موشك هاي" آر. پي. جي" مورد هدف قرار دادند .

براثرشدت اين حملات، تعدادي از تانك هاي ارتش آمريكا كاملا منهدم شدند .

گفتني است علي رغم تصور مقامات آمريكايي كشته شدن پسران صدام در كاهش حملات عليه نظاميان آمريكايي تاثيري نداشته است.