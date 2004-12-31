دو عامل باعث شكست پگاه شد / داوري مي توانست بهتر از اين باشد

ابراهيم وطن پرست سرمربي تيم واليبال پگاه اروميه درگفتگو با " مهر" گفت : نمي گويم كه داوربه عمد به ضررما سوت زده است اما دو خطايي كه از " ست " پنجم عليه تيم پگاه گرفته بود در شكست تيم بي تاثير نبود و مي توانست بهتر از اين قضاوت كند.

وي افزود: ما با نقشه و هدف از پيش تعيين شده به ميدان آمديم و نقاط ضعف تيم پيكان را هدف قرار داديم اما متاسفانه نداشتن ياران تعويضي و بحث داوري ما را از پيروزي دوركرد.

وطن پرست افزود: اين مسابقه با همه حساسيتهايي كه داشت به پايان رسيد و ما بايد براي ديدارهاي مهم آينده در مرحله پلي اف آماده شويم.

سرمربي پگاه اروميه افزود: در تيم ما اسلوبودان بازيكني تمام عيار بود كه با تعصب وانگيزه زياد مبارزه مي كرد او هم از بابت داوري مسابقه نگران و معترض بود.