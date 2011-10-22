مازندران در ردیف استانهای تصادف خیز کشور قرار دارد

ابراهیم میکانیکی در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل افزود: بر این اساس هر سال برای گروه پزشکان به ویژه جراحان در رده‌های مختلف بازآموزی ایجاد شده و همایشها و سمینارهایی برگزار می‌شود و مطالب روز را منتقل می‌کنند تا در نحوه درمان و کاهش هزینه قدم موثری برداشته شود.

وی گفت: بر اساس آمار ارائه شده سالانه 150 هزار تصادف در کشور رخ می‌دهد که در مازندران این امر نمود بیشتری دارد.

مکانیکی تصریح کرد: قرار گرفتن مازندران در شرایط تردد زائران امام رضا (ع) و وجود جاذبه توریستی در جذب مسافران گردشگر سبب افزایش تصادفات و علت عمده برگزاری چنین همایشی اورژانسهای بیمارستانی در بابل شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: نیاز به فرهنگ سازی مناسب بوده تا مردم برای جابجایی ساده به جای استفاده از وسایل شخصی از وسایل عمومی استفاده کنند تا سبب سلامت خود و دیگران شوند ضمن اینکه رعایت نکات ایمنی و استفاده از بستن کمربند و کلاه ایمنی از موارد بسیار مهم کاهش ضایعات تصادفی است.

وی بیان داشت: برای اینکه تعداد بیماران ترومای ما کاهش یابد، باید اداره راه اقدامات اساسی انجام دهد و کارخانه اتومبیل سازی به سلامت و استحکام ماشین‌ها توجه بیشتری کرده و وسایل حمل و نقل عمومی روند خوب و به روز پیدا کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت: نشریه دانشگاه علوم پزشکی بابل در بین 199 نشریه رتبه 17، در نشریات انگلیسی زبان دانشگاه‌های کشور رتبه پنجم، در زمینه آموزش امسال در سه رشته شاگرد اول داشته و رتبه اول قبولی بورد تخصصی را کسب کردیم.

وی گفت: در شاخصهای بهداشتی در تمام شاخصها از رتبه اول تا چهارم کشور بوده و توانستیم پنج مرکز تحقیقات را راه‌اندازی کنیم که مشغول به کار بوده و در زمینه طرح‌ها و رشد پژوهشی در کشور مقام چهارم داریم.

میکانیکی افزود: تمام افزایش فعالیت و پیشرفت دانشگاه علوم پزشکی بابل در دولت نهم و دهم صورت گرفته و افزایش رشته تخصصی در برنامه آتی ما قرار دارد و در صدد جذب دستیار و افزایش دانشکده و رشته تخصصی هستیم.