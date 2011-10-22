328 نفر در طرح سرشماری جیرفت مشارکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم غنچه پور با اشاره به برگزاری آزمون نهایی کارشناسان سرشماری گفت: عوامل اجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن در جیرفت مشخص شدند.

غنچه پور ادامه داد: در این آزمون 274 نفر شرکت داشتند که از این تعداد 249 نفر پذیرفته شدند.

وی اظهار داشت: از این تعداد 154 نفر مامور سرشماری، 45 نفر کارشناس گروه، 39 نفر بازبین و 11 نفر کارشناس مسئول فنی و اجرایی هستند.

غنچه پور بیان داشت: در طرح سرشماری نفوس و مسکن سال جاری 328 نفر همکاری می کنند که علاوه بر افراد اعلام شده، 52 راننده، سه نفر مامور آموزشی و هفت نفر عوامل اجرایی نیز در بین این افراد هستند.

غنچه پور گفت: قطعا عوامل سرشماری در شهرستان جیرفت باید با دقت و هماهنگی ویژه این طرح ملی و ویژه را اجرا کنند.

وی با بیان اینکه تمامی شرایط برای برگزاری طرح مذکور مهیاست، گفت: مردم و مسئولان باید برای استخراج آمار دقیق با عوامل سرشماری همکاری کنند.

وی اظهار داشت: تاکنون تمام نشست ها و مراحل برگزاری این طرح طبق روال قانونی انجام و هماهنگی های لازم با عوامل مختلف صورت گرفته است.

