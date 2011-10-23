مهلت شرکت در جشنواره مطبوعات تا 20 آبان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، این خبر را عصر امروز محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزیر ارشاد اعلام کرد.
وی گفت: مهلت دریافت آثار از سوی دبیرخانه هجدهمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای اینترنتی که پیش از این تا 30 مهر بود، تا 20 آبان تمدید شد.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد نوید جشنوارهای بسیار پررونق و کیفی را داد.
به این ترتیب خبرنگاران سراسر کشور تا 20 آبان ماه امسال فرصت دارند با مراجعه به سایت جشنواره مطبوعات به نشانی ww.pressfestival.ir نسبت به ثبت نام در هجدهمین جشنواره مطبوعات و ارسال پستی یا اینترنتی آثار منتشرشده خود اقدام کنند.
این دوره از جشنواره در 5 بخش خبرگزاریها، مطبوعات کشوری، مطبوعات استانی، پایگاههای اطلاعرسانی اینترنتی و بخش ویژه برگزار میشود و آثار تمام بخشها باید در سال 89 منتشر شده باشد و بازه زمانی انتشار آثار مربوط به بخش ویژه هم از اول فروردین 89 تا اول مهر 90 است.
