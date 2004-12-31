كلئوپاترا حكايتي از ابزار تاريخي افسون صهيون

صهيونيست ها و طرفداران شان از قرن پانزدهم ميلادي حركت هايي هم عرض را در جهت اهداف مشترك انجام داده اند. در ادامه استراتژي حاكميت جهاني قوم برتر با جمعيت هاي شبه روشنگري اروپا ( فراماسونرها، ماركسيت ها ، كارتل ها ، تجديد نظر طلبان مذهبي ، پروتستان ها ، مانوي گرايه ها، آنار شيست ها وجمعيت هاي سري تروريستي ) دست به اقدام هاي گسترده اي زدند كه حاصل آن بهره برداري از انقلاب فرانسه ، انقلاب انگلستان و رفرم هاي روسيه و آلمان و ... بود.

به گزارش "مهر" صهيون با تمركز بر سينما در هاليوود صدها فيلم سينمايي توليدي در ژانر تاريخي ساخت كه هم در جهت توجيه شرايط موجود و آينده بود روانه بازارها كردند تا با چنگ زدن بر عواطف تماشاگران فيلم ها اميال و آرزوهاي خودشان را محقق سازند.

فيلم سينمايي كلئوپاترا در سال 1934 توسط سيسيل بي دميل ساخته شد كه در زمان خود پرهزينه ترين فيلم سينمايي بود. هاليوود با نزديك شدن به جنگ جهاني دوم تاريخي سازي را كم كم متوقف كرد و از سال هاي اوليه دهه پنجاه دوباره دست به توليد فيلم هاي تاريخي با بودجه هاي سرسام آور زد.

فيلم كلئوپاترا نيز به سان انبوه ديگر فيلم هاي تاريخ ساز هاليوود بارها دستمايه ساخت آثار سينمايي شد . نسخه دوم اين فيلم در سال 1963 با كارگرداني " جوزف . ال منكه ويتس " ساخته شد كه در زمان خود با هزينه چهل ميلوين دلاري باز هم يكي از پرهزينه ترين فيلم ها شد. تنها " اليزابت تايلور" به عنوان اولين ستاره هاليوود ، دستمزد يك ميليون دلاري گرفت و شوهر او نيز " ريچاردبرتون" درمقام بعدي ازدستمزد بالا برخوردار شد. فوكس قرن بيستم با آن آرم تبليغاتي " غرش شير" كه يك سجل و شمايل صهيونيستي است در هزينه كردن براي فيلم نهايت ولخرجي ممكن را انجام داد.

فيلم ها و رمان هايي كه در آن يك زن يهودي سياست ها را به نفع قومي بر هم مي زند داراي چه كاركردي است؟ اين سئوالي ست كه با نگاهي اجمالي بر آثار تاريخي توليد شده در هاليوود مطرح مي شود .

قديمي ترين متون حاوي حكايت ها و روايت هايي است كه نشان مي دهد چگونه يهوديان در طول تاريخ از زن و نيروي اغواگراي آن به نحو شيطاني در راستاي منافع خود سود جسته اند.به عنوان مثال در شاهنامه فردوسي " استر" خشايارشاه را مي فريبد تا با اخراج وزير اعظم خود سياست امپراتوري را نسبت به يهوديان مثبت گرداند. هاليوود از همين عنوان " استرو شاه" چندين نسخه سينمايي با پرداخت هاي متفاوت در طول يك صد ساله اخير روانه سينماها كرده است .

در فيلم و رمان معروف " سينوهه ، پزشك فرعون " مادر فرعون ، فرعون اعظم را فريفته ، بچه اي از روي آب نيل گرفته را در قبل قتل فرزند ديگر فرعون از زني ديگر به تاج و تخت مي رساند. شركت فوكس قرن بيستم همين فيلم را با زرق و برق بسيار در دهه شصت ساخته و روانه بازارهاي سينمايي كرده است . همين امر در انجام چاپ هاي مكرر رماني با همين نام نيز موثر واقع شده است.

نمونه ديگر روايت خاخام ها از ملكه صبا است كه روايت فريب دادن سليمان ( شاه) به زعم آنان است. به گزارش "مهر"از همين روايت نيز بارها نسخه سينمايي ساخته و رمان ها پرداخته اند. در انواع رمان هاي مختلف مانند " پنگوئن ها" آناتول فرانس و ... زنان زيباي يهودي حضوردارند كه صاحب منصبان و شاهان را فريفته به خواسته هاي شان رسيده اند .

در فيلم 4 ساعته " كلئوپاترا" ساخته منكه ويتس اين قدرت فريب دادن تاريخي از حد يك شاه فراتر مي رود و شامل دو شاه رومي و يوناني مي شود. كارگردان براي القا زيبايي افسونگرانه شخصيت اصلي فيلم ازاليزابت تايلو ر استفاده كرده ست تا اهداف مورد نظرش را تامين كند. در ابتداي فيلم پرنسس كلئوپاترا در لباس سفيد افسونگرانه وزروزيور كامل آراسته به هنگام رژه سربازان رومي نشان داده مي شود كه آماده اشغال سرزميني هاي مصر و فلسطيني و لبنان و ... مي شوند. كلئوپاترا براي نجات از دست سربازان روم گليم پيچ شده راه رهايي مي يابد. سزار روم با او ملاقات مي كند . جنگ بين آخرين مقاومت مصريان در برابر رومي ها ادامه دارد. سزار زخم خورده را كلئوپاترا پانسمان مي كند و سزار از زن و بچه هاي خود در برابر كلئوپاترا دست مي شويد... و آنان در اثر تباني كلئوپاترا با يكي از افسران سزار كشته مي شوند. سزار دست در دست كلئوپاترا هر نوع نسبت قبلي اش را با زن سابق خود و اطرافيان او مردود اعلام مي كند. كلئوپاترا با حمايت قومي خود استيلاي رومي ها را درميان عموم با شادي به نمايش مي گذارد و خوشبخت با سزار بر روي نيل قايق مي رانند. كلئوپاترا در اين هنگام به وسيله كنيزهاي خود پيغام هايي به يونانيان مي دهد و از سويي سزار را براي جنگ با يوناني ها تحريك مي كند تا دو قدرت زمان همديگر را نابود سازند.

اصرار و ابرام كلئو پاترا بر سزار موثر واقع مي شود و او يورش به يوناني ها را شروع مي كند. همينكه سزار از پايتخت دورمي شود كلئوپاترا با استفاده از موقعيت بدست آمده انبارهاي غله را به روي مردم مي گشايد و خود را ملكه مصر مي نامد . در اين ميان تولد پسرش براي اطرافيان شادي مي آورد .كلئوپاترا در اين هنگام با رييس شوراي يوناني ها ملاقات مي كند و به توافق هايي مي رسد. بعد از بازگشت سزار كلئوپاترا او را عزل مي كند و حكومت خود را ادامه مي دهد.

شوراي يوناني ها و همدستان رومي كه كلئوپاترا آنان را تحت افسون خود دارد سزار را در تاريكي مي كشند . عده اي كشته مي شوند . عده اي خودكشي مي كنند و در اين هنگام مزدوران كلئوپاترا ديگر اعضاي شوراي را هم سربه نيست مي كنند . چهار سال از حكومت كلئوپاترا مي گذرد. سران قبايل و بازماندگان رومي ها در دربار او خدمت مي كنند.

مردم در فقر و بدبختي روزگار مي گذرانند و كلئوپاترا با همدست خود ( سردار رومي كه قتل ها را به دستور او انجام داده است) خوشگذاراني مي كند . با او ازدواج مي كند و پسرش و او را به عنوان سرداران حكومت خود معرفي مي كند. يوناني ها كه خود را باخته از فريب هاي كلئوپاترا با سران سابق شان مي بينند بار ديگر آماده حمله مي شوند. در جنگي كه در مي گيرد سپاه كلئوپاترا پيروز مي شود. در طول مدت قبل از حمله سزارها مردان مذهبي يهودي هراز گاه او را به وظايف خود آشنا مي كنند و توصيه هاي لازم را مي دهند . سرانجام كلئوپاترا تصميم مي گيرد " آنتوني " شوهر جديدش را براي يورش به يونان بفرستند. جسد شوهرش را مي آورند و يوناني ها ،دروازه ها را باز مي كنند و كلئوپاترا پيش از آنكه بدست شورش گران بيفتد با خاخام ها جلسه مي گذارد و در معبد ، كلئوپاترا با آزاد كردن مار (كه خود نشانه و شمايلي درميان يهوديان است) بعداز فرستادن پسرش همراه با خاخام ها ، مار چون فرشته نجات او را مي گزد. شكوهمندي القا كننده مرگ كه او تسليم يورش گران نمي شود و پسرش و مردان ديگر آماده براي انتقام مي مانند پايان فيلم را رقم مي زند . بدين ترتيب كلئو پاترا با لباس يكسدت سفيد در اول فيلم و با لباس يكدست سرخ در پايان فيلم روايت اغواگري خاص صهيونيست ها را مكرر مي سازد.

در توصيه هاي خاخام ها كه از تورات و تلمود تحريف شده ارايه مي دهند از صهيونيست ها خواسته مي شود ملت ها را در خلسه و سكروسكس فرو بريد تا آنان تسليم خواسته هاي شما شوند.

به گزارش "مهر" علامت دوشيربه عنوان نماد قدرت الهي صهيون و گوي كره زمين بر روي انواع مشروبات الكلي ، انواع سيگارهاي توليد شده در آمريكا و انگلستان و برروي انواع ورق هاي بازي قمارو... علاوه برمنابع جذب سود ميلياردي سرمايه گذاري در جهت نابودي ملت هاي ديگر بر اين امر تاكيد مي كند كه آنان به توصيه هاي خاخام ها عمل كرده اند . هم اكنون عمده سرمايه ها در توليد وتوضيح انواع مشروبات الكلي و سيگار، مواد مخدر وتوليد فيلم ها و عكس هاي مستهجن توسط صهيونيست ها در بازار جهاني انجام گرفته است.

به نظر مي رسد رهنمودهاي انجام شده آنها را در رسيدن به اهداف جنايت كارانه شان به خوبي ياري كرده است . مواد مخدر و ديگر مواد سكر آور و سيگار و تبليغات جنون جنسي ميليون ها نفر جوان و بزرگسال را در كشورهاي مختلف به ويژه در اروپا و آمريكا به كام خود فرو كشيده اند. پيگيري و كنترل جنايت هاي ناشي از آن ، نيرو و بودجه بسياري از كشورها را به خود معطوف داشته و شياطين صهيون را درلباس خاخام ها مسرور ساخته است .

آمريكاي جنوبي كه محل توليد و توزيع مواد مخدر گران قيمت است محلي است كه سرويس هاي جاسوسي موساد و همچنين گروه افسران رژيم صهيونيستي آموزش و تجهيز كردن رژيم هاي اغلب كودتايي آن كشورها را در اختيار دارند. با ورود سرويس هاي جاسوسي اسراييل به كردستان عراق و ايجاد پايگاههاي لازم خاورميانه نيز درگير خطر بزرگ اشاعه فساد و مواد مخدر صهيونيست ها شده است و در اين ميان چه راهي هموار تر از سينما و چه روش ارزان تر از توزيع سي دي هاي رايگان فيلم هاي فريبنده و مستهجن . تا اين ابزار كاربرد دارد توليد فيلم هاي تاريخ ساز صهيون هم مقرون به صرفه است .

تحقيق و نگارش: مجتبي حبيبي