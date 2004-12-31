فدراسيون از انجام هيچ كار خيري فروگزار نمي كند

ناصرنوآموز در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: در انجام كار خير حاجت هيچ استخاره نيست. ما حتما در اين ارتباط در اسرع وقت در شوراي فدراسيون تصميم گيري خواهيم كرد و مطمئنم كه شخص آقاي دادكان از انجام امور خيري اينچنين با آغوش باز استقبال مي كند.

نوآموز در ادامه تصريح كرد: وقتي مردم بم دچار زلزله شدند آلماني ها به ياري آسيب ديدگان ما شتافتند پس چرا ما در انجام اين كار آستين همت بالا نزنيم. شما مطمئن باشيد فدراسيون فوتبال هر كاري كه بنا باشد انجام بدهد ، انجام خواهد داد.اميدواريم در انجام اين كار از جانب ساير سازمان ها و مردم مورد حمايت واقع شويم.