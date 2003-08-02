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۱۱ مرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۳۹

سرمربي تيم ملي فوتسال در گفتگوي اختصاصي با مهر

بعد از جام جهاني جوانگرائي مي كنيم

بعد از جام جهاني جوانگرائي مي كنيم

بازيكنان تيم ملي فوتسال بازي به بازي بهتر مي شوند و اميدواريم با اين روند براي پنجمين بار عنوان قهرماني آسيا را به خود اختصاص دهيم .

محمد حسن انصاري فرد ، سرمربي تيم ملي فوتسال ايران با اعلام اين مطلب به خبرگزاري مهر افزود : در بازي اول به دليل همان مشكل هميشگي نخستين بازي ، بازيكنان ما نتوانستند انتظارات را برآورده كنند اما با پشت سرگذاشتن دو بازي ، در ديدار مقابل چين بسيار عالي و راضي كننده ظاهر شدند .

انصاري فرد افزود : در بازي هاي اين دوره تيمهاي شركت كننده بيشتر كارهاي دفاعي را در دستور كار خود قرار داده اند و همين امر به بازيكنان ما اجازه نمي دهد كارهاي سرعتي را در زمين پياده كنند . الان شرايط كاملا فرق كرده و سيستم دفاعي حريفان اين اجازه را نمي دهد كه بي محابا حمله كنيم .

سرمربي تيم ملي فوتسال كشورمان در مورد بالارفتن ميانگين سني بازيكنان اين تيم گفت : ما تمام برنامه هايمان را براي حضور در مسابقات جام جهاني سال آينده تنظيم كرده ايم و قصد داريم با تلفيقي از بازيكنان جوان و با تجربه در اين مسابقات شركت كنيم . بعد از بازيهاي جام جهاني دست به جوانگرائي خواهيم زد تا تيم ملي فوتسال همچنان با قدرات به كار خويش ادامه دهد .

محمد حسن انصاريفرد در مورد بازيهاي آينده تيم ملي فوتسال گفت : ما روي همه حريفان آينده به خصوص ازبكستان شناخت كافي داريم و اگر بازيكنان تيم ملي روند رو به رشد خود را ادامه دهند ، بدون شك پيروزي بر اين تيم و ساير حريفان دور از دسترس نيست .

کد مطلب 14396

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