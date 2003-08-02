بعد از جام جهاني جوانگرائي مي كنيم

محمد حسن انصاري فرد ، سرمربي تيم ملي فوتسال ايران با اعلام اين مطلب به خبرگزاري مهر افزود : در بازي اول به دليل همان مشكل هميشگي نخستين بازي ، بازيكنان ما نتوانستند انتظارات را برآورده كنند اما با پشت سرگذاشتن دو بازي ، در ديدار مقابل چين بسيار عالي و راضي كننده ظاهر شدند .

انصاري فرد افزود : در بازي هاي اين دوره تيمهاي شركت كننده بيشتر كارهاي دفاعي را در دستور كار خود قرار داده اند و همين امر به بازيكنان ما اجازه نمي دهد كارهاي سرعتي را در زمين پياده كنند . الان شرايط كاملا فرق كرده و سيستم دفاعي حريفان اين اجازه را نمي دهد كه بي محابا حمله كنيم .

سرمربي تيم ملي فوتسال كشورمان در مورد بالارفتن ميانگين سني بازيكنان اين تيم گفت : ما تمام برنامه هايمان را براي حضور در مسابقات جام جهاني سال آينده تنظيم كرده ايم و قصد داريم با تلفيقي از بازيكنان جوان و با تجربه در اين مسابقات شركت كنيم . بعد از بازيهاي جام جهاني دست به جوانگرائي خواهيم زد تا تيم ملي فوتسال همچنان با قدرات به كار خويش ادامه دهد .

محمد حسن انصاريفرد در مورد بازيهاي آينده تيم ملي فوتسال گفت : ما روي همه حريفان آينده به خصوص ازبكستان شناخت كافي داريم و اگر بازيكنان تيم ملي روند رو به رشد خود را ادامه دهند ، بدون شك پيروزي بر اين تيم و ساير حريفان دور از دسترس نيست .