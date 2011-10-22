محققان کشور سامانه ای برای جلوگیری از سقوط هواپیما تولید کردند

حسن اکبری لایق- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این سامانه افزود: این سامانه شامل 3 زیر سامانه است که در قسمت باله های سمت راست و چپ و در زیر بدنه هواپیما نصب می شود.

وی با بیان اینکه این سامانه با تولید انرژی در قسمتهای نصب شده از سقوط هواپیما جلوگیری می کند، اظهار داشت: انرژی که زیر سامانه بدنه تولید می کند 2 برابر انرژی است که در زیر باله ها تولید می شود.



اکبری به بیان عملکرد این سامانه پرداخت و یادآور شد: در زمان بحران خلبان با فشار دادن دکمه ای، سامانه ها به طور اتوماتیک فعال می شوند. اولین سامانه ای که فعال می شود زیر سامانه بدنه هواپیما است و پس از 30 ثانیه زیر سامانه های باله های هواپیما آغاز به کار می کند.



مجری طرح ادامه داد: به این ترتیب این سامانه ها با اعمال نیرو و کاهش ارتفاع هواپیما تا 300 کیلومتر و سرعت امکان هدایت و کنترل را برای خلبان فراهم می کند.



این محقق سوخت این سامانه را هیدروژن مایع ذکر کرد و ادامه داد: سامانه هایی که تاکنون در این زمینه تولید شده است تا 80 درصد سامانه هدر رفت انرژی دارند ولی در سامانه های تولید شده در زیر باله ها در زاویه 30 درجه نسبت به زمین نصب می شود. این امر باعث می شود که از هدر رفت انرژی جلوگیری شود.



وی یادآور شد: زمانی که هواپیما دچار نقص فنی، اختلال در عملکرد موتورها و یا عدم هوشیاری خلبان باشد از این سامانه استفاده می شود.



اکبری با تاکید بر اینکه تست های اولیه این سامانه نتایج مطلوبی به دست آوردیم، خاطر نشان کرد: این طرح با همکاری دانشگاه های شریف و تبریز اجرایی شده است.