بازار خراسان جنوبی در تسخیر لوازم آرایشی قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه استفاده از لوازم آرایشی جز عادت های بهداشتی روزانه بسیاری از زنان و مردان شده است به گونه ای که براساس آمارهای جهانی ایران سومین کشور مصرف کننده لوازم آرایشی در خاورمیانه است و سالیانه یک میلیارد دلار پول در کشور صرف وارادت مواد آرایشی می شود.

مراکز ارائه این لوازم به شکل چشم گیری گسترش یافته است به گونه ای که اگر نگاهی به دور و بر خود بیندازیم متوجه می شویم بخش عظیمی از فروشندگان این لوازم مغازه دار ها هستند که مجوز خود را از شهرداری دریافت کرده و هیچ مجوزی از اداره بهداشت ندارند نکته جالب این است که این مغازه ها در خراسان جنوبی رشد قارچ گونه ای داشته و جالب تر اینکه اکثر لوازمی که ارائه می کنند بدون مجوز از بهداشت بوده وهیچ آرم یا نماد استانداری بر روی آنها وجود ندارد.

تقریبا تمام مارک‌های معروف تولید‌کننده لوازم آرایش در بوتیک‌ها و فروشگاه‌های موجود و قابل خریداری است که نوع تقلبی این مارک ها نیز با قیمت های بسیار ارزان در اختیار بانوان قرار می گیرد و از همه مهم تر اینکه هیچ کس خود را مسئول جمع آوری این مواد غیر استاندارد و قاچاق از سطح بازارها نمی داند.

لوازمی آرایشی که مسئولان امر بهداشت نمی توانند ادعا کنند که نمی بینند فقط کافی است در فروشگاه ها آن را از فروشنده تقاضا کنی تا از یک مارک انواع و اقسام لوازم آرایشی را در قیمت های متفاوت به شما عرضه کند.

ورود چمدانی لوازم آرایشی قاچاق به استان

اما نکته قابل تامل در باب لوازم آرایش این است که بخش اعظمی از لوازم آرایشی که به فروش می رسند قاچاق بوده در حالی که در خراسان جنوبی آمار مواد آرایش قاچاق نزدیک به صفر است و این امر حکایت از این دارد که قاچاقچیان در قاچاق چمدانی عملکرد خوبی داشته و توانسته اند از چنگال قانون فرار کنند.

ولی یک سوال اساسی در اینجا وجود دارد و آن این است که چه کسی بر لوازم آرایشی قاچاق نظارت خواهد کرد و مغازه های سطح استان را از وجود لوازم آرایشی بدون برچسب استاندارد پاک خواهد کرد.

آمار قاچاق لوازم آرایش در استان صفر است

یک منبع آگاه درسازمان گمرک خراسان جنوبی در گفتگو با مهر اظهار داشت: آماری در خصوص قاچاق لوازم آرایش در استان وجود ندارد.

وی با بیان این که در شش ماه سال اخیر کشفیاتی در خصوص لوازم آرایش قاچاق در استان وجود نداشته اظهارکرد: این درحالی است که فروشگاه های لوازم آرایشی از لوازم بدون برچسب تایید وزارت بهداشت پر است.

وی افزود: به دلیل این که حجم انبوهی از قاچاق این محصولات با چمدان صورت می گیرد آمار دقیقی در خصوص قاچاق در دست نیست.

این منبع آگاه سازمان گمرک خراسان جنوبی تصریح کرد: باید نظارت بیشتری بر فروشگاه های لوازم آرایش صورت گیرد.

وی یادآورشد: باید برنامه مناسبی در خصوص آگاهی دهی به مردم در خصوص لوازم آرایشی قاچاق صورت گرفته و نهادهای مرتبط به این موضوع همکاری تنگانگی در خصوص مقابله با این معضل داشته باشند.

مصرف لوازم آرایشی نیاز به تخصص پزشکی دارد

داروخانه دار بیرجندی در گفتگو با مهر اظهارداشت: عرضه لوازم آرایشی نیاز به تخصص پزشکی دارد.

احمد یوسفی با بیان این که پزشکان دراوساز اطلاع دقیقی در خصوص مواد آرایشی دارند، گفت: عرضه این محصولات بدون دارا بودن صلاحیت پزشکی موجب آسیب جدی به سلامت جسمی افراد می شود.

وی افزود: بسیاری از فروشگاه لوازم آرایشی موادی را که عرضه می کنند دارای ترکیبات نامعلوم بوده وهمین امر زمینه ایجاد سرطان های پوست را در افراد افزایش می دهد.

داروخانه دار بیرجندی تصریح کرد : فروشگاه لوازم آرایشی با مجوز از شهرداری اقدام به فروش محصولات آرایشی و بهداشتی می کنند این در حالی است که مجوز بهداشت برای انجام این فعالیت از ضروریات است.

یوسفی با بیان این که بسیاری از افراد بدون اطلاع از عوارض این محصولات آنها را مورد استفاده قرار می دهند بیان کرد: یکی از عوامل شیوع سرطان سینه در بین زنان استفاده از لوازم آرایشی قاچاق است.

وی یادآور شد: یکی از راه های مقابله با عوارض مواد آرایشی قاچاق اطلاع رسانی به مردم و فروش این محصولات با مجوز رسمی از اداره بهداشت و فروشندگان آشنا به ترکیبات این مواد است.

لوازم آرایش تقلبی انواع و اقسام بیماری‌ های پوستی شامل اگزما، حساسیت و حتی عفونت‌ های پوستی را به همراه دارد که به گفته پزشکان حتی می ‌تواند مسمومیت‌های داخلی به همراه داشته باشد.

لوازم آرایش استاندارد و معتبر هم ممکن است عوارضی داشته باشد که مهم ‌ترین و شایع‌ ترین‌شان، انواع و اقسام‌ حساسیت‌های پوستی است.

استفاده از مواد آرایشی نامرغوب و غیراستاندارد به دلیل وجود سرب و جیوه در ترکیبات آنها، باعث ایجاد عوارضی مانند بیماری‌های گوارشی و اسهال می‌ شود.

ابتلا به سرطان کبد مهم ترین عارضه استفاده از لوازم آرایشی قاچاق

یک متخصص پوست در گفتگو با مهر اظهارداشت: آفلاتوکسینB1شایع‌ترین ماده سرطان زا در لوازم آرایشی قاچاق است.

حمید مجیدی با بیان این که بیش از 80 درصد از ترکیبات مواد آرایشی را ترکیبات شیمیایی سمی و عصبی تشکیل می دهند، ادامه داد: استفاده مداوم از لوازم آرایشی و عطرهای صنعتی، موجب جذب دو کیلو و 500 گرم مواد شیمیایی در طول سال به بدن انسان می شود.

وی افزود: تحقیقات نشان می دهد مواد آرایشی کمک شایانی به رشد سلول های سرطانی در بدن انسان می کنند.

این متخصص پوست تصریح کرد: برخی از مواد آرایشی از ترکیب جفت نوزاد با مواد تشکیل می شود که این امر زمینه ابتلا افراد به ایدز وهپاتیت را نیز افزایش می دهد.

مجیدی با بیان این که استفاده از رژلب موجب جذب 61 در صد سرب به بدن انسان می شود، گفت: امروزه بیشتر سرطان های پوستی بر اثر استفاده از لوازم آرایشی قاچاق ایجاد می شود.

وی افزود: استفاده از رنگ موهای تقلبی موجب افزایش خطر سرطان و کچلی در افراد شده و علاوه بر این بروز حساسیت های پوستی و سوزش از شایع ترین اثرات استفاده از لوازم آرایشی قاچاق است.

متخصص پوست یادآور شد: به زنان باردار و دختران جوان توصیه می شود از موادآرایشی قاچاق به هیچ وجه استفاده نکرده و استفاده آنها از مواد آرایشی استاندار د نیز به دلیل تاثیر گذاری بر ضریب هوشی کمتر شود.

به نظر می رسد صرف نظر از اینکه استفاده بی رویه از این لوازم عواقب خطرناکی در پی دارد، باید مصرف کنندگان که بخش عمده آن بانوان هستند تا حد ممکن از خرید لوازم فاقد استاندارد خودداری کنند و دولت و مسئولان نیز کنترل خود بر ورود کالای قاچاق به داخل کشور را افزایش دهند، به ویژه کالاهایی که مستقیما بر سلامتی افراد جامعه تاثیر می گذارد.