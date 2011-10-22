تعویض تمام کنتورهای از کار افتاده شهر ورامین تا پایان امسال

عزت الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در راستای اهداف عالی شرکت آب و فاضلاب و به منظور کاهش میزان آب به حساب نیامده و بهینه سازی مصرف آب، تعویض کل کنتورهای از کار افتاده شهر ورامین تا پایان امسال در دستور کار این امور قرار دارد.

وی افزود: در بررسی آمار قرائت کنتور، مبنی بر خرابی تعدادی از کنتورهای مورد استفاده مشترکین شهر ورامین، مراتب مورد بازدید کارشناسان مربوطه این امور قرار گرفته و تا کنون تعداد سه هزار دستگاه کنتور از کار افتاده این شهر شناسایی و تمامی آنها تعویض شده است.

این مسئول اظهار داشت: این در حالی است که طی شش ماه نخست سال گذشته دو هزار و 200 دستگاه کنتورهای از کار افتاده تعویض شد، بنابراین با تعویض سه هزار کنتور خراب در شش ماهه نخست سالجاری می توان گفت این بخش رشد 40 درصدی داشته است.

وی ادامه داد: با تعویض سه هزار دستگاه کنتور از کار افتاده، تعیین میزان مصرف دقیق آب و کنترل مصرف مشترکین برای این امور امکان پذیر خواهد بود.

مدیر آب و فاضلاب ورامین با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما از مشترکان این شهر خواست کنتورهای آب را برای جلوگیری از ترکیدگی با عایق مناسب همچون پشم شیشه، گونی و ... بپوشانند.