دوره آموزشی دانشجویان کشورهای عضو اکو در کرج خاتمه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه این دوره آموزشی که به مدت دوماه و با حضور دانشجویانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، تایلند، افغانستان، سودان، گرجستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکیه در انستیتو علوم و فناوری محیط زیست اکو آغاز شده بود، خانم مهندس فاضلی هماهنگ کننده این دوره آموزشی با تقدیر از دانشجویان که در مدت برگزاری این دوره با صبوری و علاقمندی همکاری مطلوبی با انستیتو اکو و دانشگاه محیط زیست به عمل آورده اند، گفت: این تجربه به عنوان نخستین تجربه انستیتو علوم و فناوری محیط زیست اکو گام مثبت و رو به جلویی ارزیابی می شود که با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان همکاری های اقتصادی اکو و دانشگاه محیط زیست اجرایی شد.

وی افزود: برگزاری یک دوره بلند مدت آموزشی دوماهه ممکن است به نظر خسته کننده بیاید اما خوشبختانه با برنامه ریزی انجام گرفته برای حضور اساتید نخبه و صاحب نظر، تنوع و تعدد مطالب ارائه شده و گنجاندن بازدیدهای علمی شاهد بودیم که دانشجویان تا آخرین ساعات کلاس با علاقمندی و نشاط حضور یافتند و خوشحالیم که امروز در آخرین روز این دوره آموزشی دانشجویان مهمان که از کشورهای دیگر در این دوره حاضر شده بودند با خاطرات خوش ایران را ترک می کنند.

در ادامه این مراسم دکتر موسی پناه مدیر امور دانشجویی دانشگاه نیز ضمن پوزش از مشکلات رفاهی احتمالی بیان داشت: ما همه تلاش مان را به خرج دادیم که میزبان خوبی برای شما باشیم، گرچه به عنوان اولین تجربه احتمالا کاستی هایی هم وجود داشته است اما شما شاهد بودید که همکاران ما نهایت تلاش شان را به خرج دادند و امروز شما با دلتنگی این دانشگاه را ترک می کنید چون این فضای صمیمی و این دوستان تازه یافته را ممکن است تا مدتها گرد هم نبینید.

دانشجویان شرکت کننده در این دوره آموزشی نیز نقطه نظرات خود را در خصوص دوره ای که گذرانده اند بیان داشتند. محمد صمیم عاشوری از کشور افغانستان با ابراز خشنودی از گذراندن این دوره آموزشی گفت: این نخستین بار بود که من به کشور دوست و برادر ایران می آمدم، پیش از این بیشتر دانسته هایم به گفته های دیگران مرتبط بود اما در این دوره آموزشی با ظرفیت های بالقوه و بالفعل ایران در زمینه های محیط زیست و همچنین صنعت آشنا شدم که قطعاً در بازگشت به کشورم بسیاری از این آموزه ها را برای بهبود وضعیت محیط زیست به مدیران ارشد منتقل و همچنین در دستور کار خود قرار خواهم داد.

نارارات ناچیرامانا از کشور تایلند با تقدیر از رئیس انستیتو اکو و مجموعه تصمیم گیرانی که شانس حضور او را در این دوره آموزشی فراهم آورده بودند، گفت: پیش از هرچیزی باید بگویم با توجه به اینکه در ایالات متحده تحصیل کرده ام و به خاطر علاقه شخصی و برخی پروژه های کاری کشورهای بسیاری مانند آلمان، روسیه، فرانسه، ایتالیا، نیوزیلند، مکزیک و چند کشور دیگر را از نزدیک دیده ام حضور در ایران را یک شانس خیلی خوب می دانم که نصیبم شد، مردم بسیار خونگرم و مهربان که تصویر جدیدی از یک کشور پیشرفته را به من ارائه دادند.

او در ادامه افزود: این دوره آموزشی برای من فشرده و پر از نکات تازه بود، خیلی امیدوارم انستیتو اکو در آینده مباحث محیط زیست انسانی و طبیعی و همچنین توسعه پایدار و خطرات پیش روی کره زمین از منظر زیست محیطی را به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار دهد و کارگاه های آموزشی کوتاه یا بلند مدت برگزار کند، و خوشحال تر می شوم اگر دوباره این شانس به من داده شود که در این دوره های آموزشی حاضر شوم.

در پایان این مراسم گوهینامه های شرکت در دوره آموزشی مدیریت محیط زیست کشورهای عضو اکو به شرکت کنندگان اهدا شد.

این دانشجویان در دوره دو ماه با مباحثی چون آلودگی هوا، کنوانسیون های بین المللی، توسعه پایدار، محیط زیست دریایی، اقتصاد محیط زیست، محیط زیست و اخلاق سیاسی و …. آشنا شده و بازیدهای علمی را از مرکز کنترل ترافیک تهران بزرگ، جتمع پردازش و بازیافت آراد کوه وابسته به سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، پارک پردیسان، تالاب انزلی، موسسه تحقیقاتی ماهیان خاویاری و جاذبه های طبیعی شمال ایران به عمل آوردند.

دیدار با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین ملاقات با آقای خان باتایو مدیر بخش انرژی، معدن و محیط زیست دبیرخانه اکو از دیگر بخش های این دوره آموزشی دوماه بود که با همکاری و هماهنگی مسئولان امر عملی شد.