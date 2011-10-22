به گزارش خبرگزاری مهر، این بیانیه که در بخش پایانی همایش هم‌اندیشی خلیج‌فارس و تنگه هرمز قرائت شد بدین شرح است: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با رویکرد تبیین سیاست‌ها و تبادل نظر نسبت به آخرین تحولات منطقه خلیج فارس و مناسبات دو جانبه با این کشورها، با حضور وزیر امور خارجه، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون سیاسی وزیر کشور و نمایندگان مردم استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، استاندار و معاونان و اعضای شورای تامین هرمزگان در تاریخ 28 مهرماه 1390 در بندرعباس همایش هم‌اندیشی خلیج‌فارس و تنگه هرمز را برگزار کرد که مهمترین نکات مطرح شده و مورد توافق اعضای حاضر در آن عبارتند از:

1ـ منطقه خلیج‌فارس یکی از مهمترین مناطق ایران است که با اقتصاد و امنیت جهانی گرده خورده است.

2ـ امنیت خلیج فارس برای جمهوری اسلامی ایران یک راهبرد جدی است که باید به صورت بومی و با همکاری تمامی کشورهای منطقه تامین شود.

3ـ ادامه حضور نیروهای بیگانه در منطقه خلیج فارس نه تنها کمکی به امنیت منطقه نمی‌کند بلکه چالش برانگیز است.

4ـ سیاست جمهوری اسلامی ایران، داشتن مناسبات همه جانبه با تمامی کشورهای منطقه با اولویت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است.

5ـ تقویت همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، راهبرد جمهوری اسلامی در منطقه است که مبتنی بر مشترکات دینی، تاریخی و جغرافیایی است.

6ـ ضرورت خارج شدن نیروهای بیگانه از بحرین و از بین بردن زمینه‌های واگرایی منطقه‌ای

7ـ ضرورت مبارزه جدی با تروریسم به عنوان یک پدیده شوم جهانی که تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس را تهدید می‌کند.

8ـ ضرورت تقویت ارتباطات استان‌های همجوار با این کشورها به ویژه در بعد بازرگانی و اقتصادی که علاوه بر توسعه اقتصادی، موجب انسجام و همدلی بیشتر میان ملت‌های دو طرف نیز می‌شود.

9ـ ضرورت ایفای نقش فعال‌تر از سوی مجالس کشورهای منطقه در راستای کمک به تسریع همگرایی بین کشورهای منطقه خلیج فارس

10- منطقه خلیج‌فارس با برخورداری از همه عوامل توسعه و پیشرفت محلی برای رشد و بالندگی، ارزش‌های متعالی و استمرار حیات مادی و معنوی و از همه مهمتر جایگاه ویژه‌ای که برای تثبیت هویت و جایگاه بی‌بدیل و غیرقابل انکار ملت‌های منطقه دارد، عرصه مهمی در صحنه بین‌الملل به شمار می‌آید.

11ـ ایجاد چارچوب مشورتی و سیاسی مشخص و تعریف شده میان کشورها در منطقه با اتکای به قدرت مدیریت بومی در برخورد با معضلات جدی امنیتی و سیاسی موجود در آینده در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس را با بهره‌گیری از امکانات و مزیت‌های نسبی به خودکفایی همه جانبه و بدون وابستگی به اجانب رهنمون شود.

12ـ اجرایی ساختن اندیشه تعامل سازنده میان دولت‌ها و ملت‌ها با تکیه بر استقلال کشورها، احترام به مبانی ارزشی، کوشش در راستای نیل به توسعه به عنوان امری مهم و ضروری در ایجاد زمینه‌های مناسب برای برقراری ثبات، امنیت و توسعه پایدار است.

13ـ خلیج فارس خانه همه ملت‌های منطقه است و کشورها و ملت‌های حوزه خلیج‌فارس ساکنان دائمی و همسایگان همیشگی هم هستند و باید این حقیقت را بپذیرند که واقعیت جغرافیایی، تغییر ناپذیر بوده و ضرورت همزیستی مسالمت آمیز و برادرانه نیز انکار ناپذیر است که شریعت اسلامی و اخوت دینی نیز بر آن تاکید دارد.

* همچنین در پایان این بیانیه، پیشنهادها و توصیه‌های ذیل توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه شد:

1ـ گسترش همکاری‌های نیروهای مسلح و ارگان‌های امنیتی میان کشورهای منطقه با هدف توسعه امنیت در خلیج فارس

2- انعقاد قرارداد امنیتی میان کشورهای منطقه با هدف ایجاد امنیت پایدار در خلیج فارس

3ـ تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری، علمی و پژوهشی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

4ـ نهایی سازی سریع‌تر محدوده مرزهای دریایی با کشورهایی که هنوز نهایی نشده است.

5ـ بهره‌گیری همه جانبه از ظرفیت‌های دیپلماسی منطقه‌ای برای کمک به حل مشکلات سیاسی موجود در خلیج فارس

6ـ همکاری منطقه‌ای با استفاده از امکانات بین‌المللی در راستای مبارزه با ریزگردها به عنوان یک مشکل جدی زیست محیطی در منطقه

7ـ توسعه مناطق مرزی جنوب به عنوان یک راهبرد ملی امری ضروری است، پیشنهاد می‌شود دولت محترم، شورای توسعه جنوب کشور را در جهت توسعه پایدار این مناطق تصویب و ایجاد کند.

8ـ به منظور رشد سریع و متوازن در جزایر خلیج فارس و اهتمام دولت در تقویت زیرساخت‌ها، به منظور حل مشکلات قانونی، مصوبات دولت برای عمران جزایر در شورای عالی امنیت ملی تصویب گردد.

9- تقویت همکاری‌های دو جانبه با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس یک ضرورت اساسی است، پیشنهاد می‌گردد استانداری‌های مرزی معاونتی تحت عنوان "امور بین الملل و همکاری‌های منطقه‌ای" در ساختار خود ایجاد کنند.

10ـ وزارت امور خارجه جهت تسهیل در ماموریت‌های خود، دفتر نمایندگی این وزارتخانه را در بندرعباس تاسیس کند.