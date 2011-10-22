به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات جمعه شب سه بازی برگزار شد که هر سه این دیدارها به نتیجه تساوی انجامید.

در یکی از دیدارهای حساس جمعه شب تیم فوتبال الشارجه در ورزشگاه خانگی خود پذیرای الجزیره بود. الشارجه که در این بازی از وجود ایمان مبعلی و ادینهو در ترکیب اصلی خود بهره می برد، مقابل صدرنشین جدول رده بندی مسابقات به نتیجه تساوی 2 بر 2 دست یافت. این نخستین امتیاز تیم الشارجه در فصل جدید لیگ برتر امارات بود.

برای تیم الشارجه در این بازی خانگی ادینهو (76) و سالم جاسم (4+90) گل زدند و گل‌های تیم الجزیره توسط خادیر باری (69) و ریکاردو اولیویرا (84) به ثمر رسید.

- نتایج دیدارهای روز نخست از هفته دوم لیگ برتر امارات که جمعه شب برگزار شد، به شرح زیر است:

* النصر یک - عجمان یک

گل‌ها: حسین ابراهیم (17) برای النصر و ابراهیم توره (2+90) برای عجمان

* الشارجه 2 - الجزیره 2

گل‌ها: ادینهو (76) و سالم جاسم (4+90) برای الشارجه و خادیر باری (69) و ریکاردو اولیویرا (84) برای الجزیره

* الوحده 2 - العین 2

گل‌ها: حمدان الکمالی (30) و محمد سعید الشحی (42) برای الوحده و حمدان الکمالی (28 - گل به خودی) و اسماعیل محمد احمد (2+90) برای العین

- هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات در روزهای پیش رو طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

شنبه - 30/7/90

* الاهلی - الامارات

* بن یاس - الوصل

یکشنبه - 1/8/90

* دبی - الشباب

جدول رده بندی لیگ برتر امارات به شرح زیر است:

1- الجزیره 4 امتیاز - تفاضل گل 4+

2- العین 4 امتیاز - تفاضل گل 2+

3- الوصل 3 امتیاز (یک بازی کمتر)

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11- دبی بدون امتیاز - تفاضل گل 1- (یک بازی کمتر)

12- الاهلی بدون امتیاز - تفاضل گل 4- (یک بازی کمتر)