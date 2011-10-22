دو ماهواره "جی. پی. اس" اروپا پرتاب شد/ تصاویری از سکوی پرتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، دو ماهواره نخست پروژه "گالیله" از برنامه رقابتی آژانس فضایی اروپا با "جی. پی. اس" آمریکا سرانجام پس از سالها انتظار و یکروز تاخیر روز گذشته همراه با موشک سایوز ST-B از پایگاه "کوئورو" در گوئیانا" فرانسه پرتاب شدند. این موشک که قرار بود روز پنجشنبه پرتاب شود با یکروز تاخیر در ساعت 7:30 به وقت محلی (14:00 به وقت ایران) پرتاب شد.

این موتور، گالیله را تا رسیدن به موقعیت 23 هزار کیلومتری از زمین همراهی کرد و سپس ماهواره ها وارد فاز پرواز بالستیک شدند که در حدود 3 ساعت و 40 دقیقه به طول انجامید و بعد دو ماهواره برای رسیدن به موقعیت صحیح خود در مدار از هم جدا شدند.

پرتاب ماهواره های برنامه گالیله از دو جنبه اهمیت دارد اول اینکه این دو ماهواره همراه با موشک سایوز پرتاب شدند. این اولین بار بود که یک موشک روسی از خاک اروپا پرتاب می شد. دلیل دوم اینکه گالیله به اروپا اجازه خواهد داد که به یک سیستم موقعیت یاب ماهواره ای جهانی مستقل از "جی. پی. اس" آمریکا مجهز شود.

سیستم گالیله که شامل 30 ماهواره است که تا سال 2020 باید وارد عمل شوند بسیار پرقدرت بوده و قادر خواهد بود با دقت کمتر از 10 سانتیمتر موقعیتها را نشان دهد.

اتحادیه اروپا به ترتیب در سالهای 2005 و 2008 دو ماهواره آزمایشی این پروژه به نامهای Giove B و Giove A یا Astrium را به منظور آزمایش سیستمهای ماهواره ای در مدار قرار داده بود.

در این خصوص آنتونیو تایانی، معاون کمیسیون اروپا در بخش حمل و نقل گفت: "فضا پیشرفت انقلاب سوم صنعتی است. این پروژه یک نتیجه بزرگ برای اتحادیه اروپا است."

این دو ماهواره در مرکز فضایی Thales Alenia Space واقع در رم ساخته و آزمایش شدند. این شرکت درحال ساخت دو ماهواره بعدی پروژه گالیله است که در سال 2012 پرتاب خواهند شد.

این چهار ماهواره هسته اصلی پروژه گالیله را خواهند ساخت. اسا تضمین کرده است که گالیله از سه ماهه نخست سال 2014 سه سرویس خود را آغاز می کند.

این سرویسها عبارتند از: یک سرویس پایه (Open Service)، یک سرویس دولتی (Public Related Service) و یک سرویس جستجو و نجات (Search and Rescue Service).

"ژان ژاک دوردین"، مدیر کل اسا در خصوص پرتاب روز گذشته اظهار داشت: "این پرتاب نمونه بسیار خوبی از همکاری اروپا و همکاری بین المللی است. از یک سو، ما در مدار اولین ماهواره کاربردی گالیله را داریم که حاصل همکاری میان اتحادیه اروپا و اسا است و از سویی دیگر، این اولین پرتابی است که در همکاری میان اسا و روسیه از پایگاه گوئیانا انجام شد."

براساس گزارش وایرد نیوز، از سال 2000 تا سال 2014 در مجموع 5 میلیارد یورو برای پروژه "جی. پی. اس" اروپا هزینه خواهد شد و از سال 2014 تا 2030 به یک میلیارد یورو دیگر برای هزینه های توسعه و حفظ ماهواره ها نیاز است.

به گفته "پل فلامنت"، مسئول کمیسیون اروپا در بخش برنامه های ماهواره ای، استفاده تجاری از گالیله می تواند 70 میلیون یورو در سال برای اروپا درآمد داشته باشد.

موشک سایوز در سکوی پرتاب

این موشک روسی آماده انجام اولین پرتاب خود از خاک اروپا است

موشک سایوز از پایگاه "کوئورو" در گوئیانا" فرانسه دو ماهواره نخست پروژه گالیله را حمل می کند

نخستین لحظات پرتاب

پروژه گالیله در مجموع از 30 ماهواره تشکیل شده است