350 هکتار از اراضی ملی بجنورد شناسایی و استعداد یابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فغان دانشور اظهار داشت: طی این مدت 417.6 هکتار از اراضی ملی و دولتی شهرستان بجنورد جهت اجرای طرح کشاورزی و صنعتی جانمایی گردید که از آن میزان 350.5 هکتار در کارگروه کارشناس و مکان یابی اراضی ملی و دولتی شهرستان و استان بررسی و به مدیریت امور اراضی تخصیص داده شد.

وی تصریح کرد: 84.5 هکتار از این اراضی مربوط به طرح های کشاورزی و 266 هکتار مربوط به پروژه های صنعتی و غیر کشاورزی می باشد.

وی افزود: در راستای توسعه روستاها و تامین مسکن اقشار جامعه به ویژه جوانان با اولویت مسکن روستایی میزان 52 هکتار از اراضی ملی و دولتی شهرستان بجنورد جانمایی و شناسایی گردید که میزان 34 هکتار آن نیز تاکنون به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بجنورد تحویل داده شده است.