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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

دانشور خبر داد:

350 هکتار از اراضی ملی بجنورد شناسایی و استعداد یابی شد

350 هکتار از اراضی ملی بجنورد شناسایی و استعداد یابی شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بجنورد گفت: 350 هکتار از اراضی ملی و دولتی شهرستان بجنورد طی شش ماه نخست سال جاری شناسایی و استعداد یابی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فغان دانشور اظهار داشت: طی این مدت 417.6 هکتار از اراضی ملی و دولتی شهرستان بجنورد جهت اجرای طرح کشاورزی و صنعتی جانمایی گردید که از آن میزان 350.5 هکتار در کارگروه کارشناس و مکان یابی اراضی ملی و دولتی شهرستان و استان بررسی و به مدیریت امور اراضی تخصیص داده شد.

وی تصریح کرد: 84.5 هکتار از این اراضی مربوط به طرح های کشاورزی و 266 هکتار مربوط به پروژه های صنعتی و غیر کشاورزی می باشد.
 
وی افزود: در راستای توسعه روستاها و تامین مسکن اقشار جامعه به ویژه جوانان با اولویت مسکن روستایی میزان 52 هکتار از اراضی ملی و دولتی شهرستان بجنورد جانمایی و شناسایی گردید که میزان 34 هکتار آن نیز تاکنون به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بجنورد تحویل داده شده است.
کد مطلب 1439654

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