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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس معرفی شد

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس معرفی شد

شیراز - خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس، علی حسین رعیتی فرد به عنوان مدیر کل جدید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اردکانی در جلسه معرفی مدیر کل جدید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس، عملیاتی شدن طرح های مصوب و پیگیری اهداف اجرایی را از مهمترین سیاستهای کاری  حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس برشمرد.

وی همکاری جمعی و استفاده از اراده جمعی را ازجمله راهکارهای مناسب برای تحقق اهداف یک مجموعه عنوان و تصریح کرد: با کار گروهی خروجی بهتر و با ارزش تری از فعالیتها به دست می آید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس بیان کرد: تنظیم روابط بین دستگاهی از جمله ماموریتهای کاری دفتر امور شهری و شوراهاست و در این زمینه باید با کار منظم و بی وقفه اهداف عمرانی استان را دنبال کرد.

اردکانی در این جلسه علی حسین رعیتی فرد را به عنوان مدیر کل جدید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس معرفی و از خدمات مرتضی شریفی مدیرکل پیشین این دفتر تقدیر و تشکر کرد.  

کد مطلب 1439659

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