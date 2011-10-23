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۱ آبان ۱۳۹۰، ۸:۴۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

برگزاری 100ساعت دوره پیش دبستانی برای دانش آموزان مناطق دوزبانه

برگزاری 100ساعت دوره پیش دبستانی برای دانش آموزان مناطق دوزبانه

معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان مناطق دو زبانه ملزم به گذراندن صد ساعت دوره پیش دبستانی هستند.

فاطمه قربان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: برای برگزاری دوره آموزشی پیش دبستانی در مناطق دو زبانه کشور اعتبار ویژه در نظر گرفته شده است و نوآموزان این مناطق ملزم به گذراندن حداقل یکصد ساعت دوره پیش دبستانی هستند. 

در اغلب مناطق دو زبانه کشور دانش آموزان پایه اول به دلیل آشنا نبودن با زبان فارسی که زبان رسمی آموزشی است در یادگیری دچار مشکل می شوند.

معاون آموزش ابتدایی با تاکید بر فواید دوره پیش دبستانی برای نوآموزان مناطق دو زبانه گفت: هم اکنون برگزاری دوره پیش دبستانی تا 50 درصد در کشور افزایش یافته است.

کد مطلب 1439666

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