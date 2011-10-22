ضریب اشغال هتلهای کرمان 25 درصد است/ لزوم معرفی جاذبه های کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، نجار در جمع نمایندگان مجلس با اشاره به سابقه تاریخی استان کرمان اظهارداشت: کرمان بدون شک یکی از مهمترین استانهای کشور در تاریخ این مرز و بوم است و دارای اماکن و نقاط گردشگری فراوان است.

وی با اشاره به محوطه های تاریخی و باستانی این استان گفت: در واقع این مسئله نشان دهنده جایگاه ویژه کرمان است اما در این خصوص تاکنون برنامه ریزی مناسب صورت نگرفته است و به همین دلیل صنعت گردشگری در کرمان پیشرفت نکرده است.

وی ضریب اشغال هتل های استان کرمان را 20 تا 25 درصد دانست و گفت: در حوزه گردشگری به دلیل از دست دادن ارگ بم و مشکلاتی از این جمله با کاهش ورود گردشگران روبرو شدیم که در راستای رفع این مشکلات نیز گام های خوبی در استان برداشته شده است.

وی وجود آثار گردشگری و باستانی فراوان را از دیگر ظرفیت های موجود استان کرمان برشمرد و ادامه داد: در برخی موارد از ظرفیت های موجود به بهترین شکل استفاده نشده و از سوی دیگر توازن در سرمایه گذاری در استان برقرار نیست.

وی با پتانسیلهای اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: تنها در بخش معدن کرمان دارای تواناییهای زیادی است به گونه ای که این استان به بهشت معادن شهرت یافته است.

استاندار کرمان گفت: وجود 4.2 میلیارد تن ذخیره معدنی با بیش از 50 نوع کانی در استان کرمان، یکی از مزیت ها و ظرفیت های این استان به شمار می رود.

وی گفت: به عنوان مثال در عنبرآباد 400 میلیون تن سنگ مس کشف شده است که این موضوع نمونه ای از ظرفیت های معدنی استان است.

نجار افزود: بخش عمده سرمایه گذاری در استان در بخش معدنی است که در این رابطه قریب به 14 هزار میلیارد تومان برای سه سال گذشته انجام شده است.

استاندار کرمان اظهارداشت: تا پایان سال جاری نیز هزار میلیارد تومان طرح های فولاد در استان به بهره بردرای خواهد رسید.



وی با اشاره به طرفیت های استان در بخش کشاورزی بیان کرد: استان کرمان در تولید محصولاتی از جمله پسته، خرما، مرکبات و گردو حرف اول را می زند.



وی خشکسالی های مستمر را یکی از مشکلات موجود استان دانست و گفت: در حال حاضر 1.1 میلیارد مترمکعب برداشت منفی آب داریم.



وی یادآورشد: به دلیل خشکسالی های مکرر، در حال حاضر یک هزار و 500 روستا با تانکر آبرسانی می شود.



نجار، عنوان کرد: با استمرار خشکسالی ها در استان بیم آن می رود که اشتغال موجود در حوزه های زراعی و باغی را از دست دهیم.