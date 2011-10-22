ضریب اشغال هتلهای کرمان 25 درصد است/ لزوم معرفی جاذبه های کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، نجار در جمع نمایندگان مجلس با اشاره به سابقه تاریخی استان کرمان اظهارداشت: کرمان بدون شک یکی از مهمترین استانهای کشور در تاریخ این مرز و بوم است و دارای اماکن و نقاط گردشگری فراوان است.
وی با اشاره به محوطه های تاریخی و باستانی این استان گفت: در واقع این مسئله نشان دهنده جایگاه ویژه کرمان است اما در این خصوص تاکنون برنامه ریزی مناسب صورت نگرفته است و به همین دلیل صنعت گردشگری در کرمان پیشرفت نکرده است.
وی ضریب اشغال هتل های استان کرمان را 20 تا 25 درصد دانست و گفت: در حوزه گردشگری به دلیل از دست دادن ارگ بم و مشکلاتی از این جمله با کاهش ورود گردشگران روبرو شدیم که در راستای رفع این مشکلات نیز گام های خوبی در استان برداشته شده است.
وی وجود آثار گردشگری و باستانی فراوان را از دیگر ظرفیت های موجود استان کرمان برشمرد و ادامه داد: در برخی موارد از ظرفیت های موجود به بهترین شکل استفاده نشده و از سوی دیگر توازن در سرمایه گذاری در استان برقرار نیست.
وی با پتانسیلهای اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: تنها در بخش معدن کرمان دارای تواناییهای زیادی است به گونه ای که این استان به بهشت معادن شهرت یافته است.
استاندار کرمان گفت: وجود 4.2 میلیارد تن ذخیره معدنی با بیش از 50 نوع کانی در استان کرمان، یکی از مزیت ها و ظرفیت های این استان به شمار می رود.
وی گفت: به عنوان مثال در عنبرآباد 400 میلیون تن سنگ مس کشف شده است که این موضوع نمونه ای از ظرفیت های معدنی استان است.
نجار افزود: بخش عمده سرمایه گذاری در استان در بخش معدنی است که در این رابطه قریب به 14 هزار میلیارد تومان برای سه سال گذشته انجام شده است.
وی با اشاره به طرفیت های استان در بخش کشاورزی بیان کرد: استان کرمان در تولید محصولاتی از جمله پسته، خرما، مرکبات و گردو حرف اول را می زند.
وی خشکسالی های مستمر را یکی از مشکلات موجود استان دانست و گفت: در حال حاضر 1.1 میلیارد مترمکعب برداشت منفی آب داریم.
وی یادآورشد: به دلیل خشکسالی های مکرر، در حال حاضر یک هزار و 500 روستا با تانکر آبرسانی می شود.
نجار، عنوان کرد: با استمرار خشکسالی ها در استان بیم آن می رود که اشتغال موجود در حوزه های زراعی و باغی را از دست دهیم.
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