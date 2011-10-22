کامران محمدی، نویسنده رمانهای «آنجا که برفها آب نمیشوند» و «بگذارید میترا بخوابد»، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار است یک دوره کارگاه رماننویسی از 15 آبان، عصریکشنبهها در حوزه هنری استان تهران برگزار میکنم.
در این کارگاه، محمدی قرار است در طول یک دوره 15 جلسهای، شیوههای نگارش رمان را به صورت عملی به هنرجویان آموزش دهد. همچنین هنرجویان در طول دوره، نگارش یک رمان را آغاز و در صورت تمایل، در دوره دوم، آن را به انجام میرسانند تا برای انتشار به ناشران معرفی شود. دوره دوم قرار است بعد از عید و در نیمه اول سال آینده برگزار شود.
محمدی درباره علت راهاندازی این کلاسها گفت: قرار نیست من یا هر نویسنده دیگری مثل استاد به نویسندههای دیگر، حتی آنها که در ابتدای راهند، امر و نهی کند و چیزی را تزریق کند، اما نوشتن رمان به پیمودن مسیری طولانی، پرفراز و نشیب و پر از کوچهپسکوچه میماند که برای نویسندگان جوان و تازهکار، طی کردن آن با همراهی یک راهنما، مسیر را کوتاهتر و راحتتر میکند. در واقع نقش ما اگر بتوانیم و از پسش برآییم، راهنمایی است، نه استادی.
نویسنده رمان «آنجا که برفها آب نمیشوند»، ادامه داد: از سوی دیگر، متاسفانه در ایران، فرهنگ و سنت آموزش داستاننویسی یا اصولا هر نوعی از ادبیات، به شدت مورد اغفال واقع شده است. در دانشگاه چیزی که به اسم ادبیات آموزش داده میشود، تاریخ ادبیات است و ربطی به ادبیات به معنای خلاقه آن ندارد. نتیجه اینکه ما تا آنجا پیش رفتهایم که از اساس مفید بودن آموزش را انکار میکنیم. در حالی که هر مسیری، با راهنما بهتر و کوتاهتر است.
محمدی با تاکید بر مفید بودن کلاسها و کارگاههای آموزش داستاننویسی افزود: کارگاهها و کلاسهای داستاننویسی، در واقع شاید بتوانند کمی از جای خالی بزرگ آموزش آکادمیک را پر کنند، اما ای کاش مسئولان آموزش عالی، به این موضوع توجه بیشتری میکردند و مثل همه جای دنیا، ادبیات خلاقه را به بچههای مستعد، آموزش میدادند. جای این بخش از ادبیات واقعا خالی است و هر چه در دانشگاه به اسم ادبیات گفته میشود، در واقع تاریخ ادبیات است.
حوزه هنری استان تهران در خیابان بخارست، کوچه دوازدهم، پلاک 3 قرار دارد. علاقهمندان برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام میتوانند با شماره تلفن 88504616 تماس بگیرند.
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