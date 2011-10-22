دکتر چارلز تالیافرو استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا و فیلسوف دین معاصر درباره نقش گسترش ایمان و معنویت در ارتقای امنیت و آرامش جوامع به خبرنگار مهر گفت: ایمان و معنویت باعث رشد و گسترش امنیت و آرامش می‌شوند. ایمان و معنویت هم مهیاکننده و هم حمایت کننده نوعی جهانی بینی باثبات هستند.

استاد پیشین دانشگاه آکسفورد تأکید کرد: از آنجا که ایمان دینی دربردارنده سنتها است از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. البته در مورد اینکه همیشه از قوم و نژادی به نژاد دیگر منتقل شود باید کمی تردید کرد و در این مورد باید لفظ اغلب را به کار برد.

این استاد دانشگاه در خصوص شیوه‌ها و راههای نهادینه کردن معنویت در جوامع نیز تصریح کرد: امروزه لفظ معنویت به فردی ارجاع می‌دهد که ارزشها و زندگی را مورد تکریم قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: همچنین ممکن است به فردی ارجاع دهد که خدا را مورد تکریم قرار می‌دهد. اما باید توجه داشت که معنویت شکل و شیوه‌ای از زندگی است که ممکن است ارتباطی با دین داشته و یا نداشته باشد.

این استاد دانشگاه یادآور شد: از آنجا که معنویت مفهومی فراخ و گسترده دارد نمی‌توان آنرا در جهت و مسیری خاص نهادینه و تثبیت کرد.

وی با اشاره به اینکه معنویت را می‌توان با ارائه نمونه‌ها و الگوهایی توسعه و گسترش داد، گفت: برای مثال رهبران اجتماعی که زندگی مبتنی بر معنویت دارند می‌توانند به عنوان چنین الگویی مطرح باشند.

فیلسوف دین معاصر در پایان اظهار داشت: همچنین مؤسساتی چون دانشگاهها و مراکز آموزشی می‌توانند زمینه و بستر مناسبی برای بررسی و صورت بندی معنویت فراهم کنند.