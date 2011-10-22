طرح تحول اقتصادی فارس در مجلس خاک می خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفرمختاری که درسی وششمین جلسه علنی شورای اسلامی استان فارس سخن می گفت، افزود: باتوجه به پتانسیلهای فراوان این استان درحوزه نیروی انسانی، مراکزدانشگاهی و مناطق گردشگری این امکان وجود دارد تا فارس ازرویکرد کشاورزی به رویکرد صنعتی وگردشگری تغییراستراتژی دهد.

وی با بیان اینکه شورای اسلامی استان فارس، طرح تحول اقتصادی استان را تهیه و به شورای عالی استان ا ارسال کرده، افزود: این طرح پس ازتصویب درشورای عالی استانها به کمیسیون شوراهای مجلس ارسال شده که متاسفانه سالهاست دراین کمیسیون خاک می خورد.

مختاری ادامه داد: امروزاشتغال دغدغه اصلی و اولویت دارترین نیازاستان فارس است واین دغدغه تنها وبا ورود سرمایه گذاروتغییر نگرش درخصوص نیازهای استان مرتفع خواهد شد.

نماینده مردم شیراز در شورای فرادست استان با بیان این مطلب که 30 سال است فارس نان بخش عمده ای ازمردم کشورراتامین می کند، افزود: درچنین شرایطی سود سرمایه گذاری واستفاده از منابع طبیعی وصنعت توریسم به استانهای دیگر سرازیر می شود.

مختاری بروز معضلات و بزهکاریهای اجتماعی را معلول بیکاری وفقر دانست وافزود: تا زمانیکه درجامعه بیکاروجود دارد، داشتن یک جامعه سالم وآرمانی انتظاری دور از واقعیت است.