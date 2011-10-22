بازسازی چهره نوجوان عصر سنگ/ چهره انسانی که 7 هزار و 500 سال پیش مرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نوجوان به دلیل اینکه باقیمانده های آن در سال 1907 در غار "ویسته هولا" در نروژ پیدا شد Viste Boy نام گرفته است.

اکنون پس از گذشت بیش از یک قرن پس از کشف باقیمانده های اسکلت این انسان عصر سنگ گروهی از دانشمندان دانشگاه "استاوانگر" در نروژ و دانشگاه "داندی" در اسکاتلند اعلام کردند که موفق شده اند با ترکیب تکنیکهای پزشکی قانونی و هنر چهره این نوجوان را بازسازی کنند.

در این پروژه، ابتدا اسکنرهای لیرزی و پرتوهای ایکس جمجمه Viste Boy را اسکن و یک مدل سه بعدی رایانه ای تهیه کردند.

سپس از روی این بازسازی دیجیتالی یک مجسمه پلاستیک و خاک رس ساخته شد و مدل نهایی از رزین پلاستیکی و فایبرگلاس به دست آمد.

هنرمندان پزشکی قانونی از روشهای ترسیم، تصویربرداری دیجیتالی و تجزیه اسکلت برای بازسازی صحنه های جرم و شناسایی قربانیان استفاده می کنند.

اکنون این پژوهشگران با بهبود این تکنیکها توانستند جمجمه شکننده و چند تکه این انسان عصر سنگ را بازسازی کنند.

براساس گزارش دیلی میل، مطالعات اولیه بر روی Viste Boy نشان داد که این نوجوان که 15 سال دارد در حدود سال 5500 قبل از میلاد می زیسته است.

وی تنها 121 سانتیمتر قد داشته است، در قبیله ای متشکل از 10 تا 15 عضو زندگی می کرده و یک رژیم غذایی غنی از ماهی داشته است.

جمجمه و چهره بازسازی شده Viste Boy

پس از تهیه مدل سه بعدی رایانه ای، یک مدل خاک رس و پلاستیک از چهره به دست آمد

بازسازی نهایی چهره نوجوان عصر سنگ