شش نفر از سرنشینان یک لنج در خلیج فارس نجات یافتند

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر خوزستان به خبرنگار مهر گفت: در این عملیات که با همکاری شناورهای عضو همیار ناجی انجام شد، جان شش نفر از سرنشینان شناور لنج ایرانی به اسم «بهنام» که بر اثر آب گرفتگی شناور در ساعات نخستین بامداد دچار سانحه شده بود، با همکاری مرکز هماهنگی تجسس و نجات دریایی بندر امام خمینی (ره) و شرکت دو فروند شناور یدکش تبوک و ناجی هفت از خطر غرق شدگی نجات یافته و به سمت خشکی منتقل شدند.

علیرضا خجسته با اشاره به اجرای طرح همیار ناجی در آب های بنادر استان خوزستان اظهار داشت: با بهره گیری از این طرح ضمن هم افزایی توان عملیاتی شناورها برای رسیدگی و امداد به شناورهای مضطر، زمان رسیدگی به این شناورها به حداقل زمان ممکن می رسد.



بندر امام خمینی (ره) به علت قرار گرفتن در مسیر اصلی ترانزیت به کشور عراق و نزدیکی به 70 درصد مراکز صنعتی و جمعیتی کشور از قابلیهای فراوانی برای جابه جایی کالا به ویژه کانتینرهای عراقی به این کشور برخوردار است.



در همین راستا تسهیلات و تخفیفات زیادی ازجمله 50 درصد معافیت عوارض و هزینه های بندری بر کشتیهای حامل کالاهای عراقی، 20 درصد معافیت انبارداری کالاهای کانتینری برای ترانزیت به عراق، 20 درصد معافیت THC برای کانتینر و ... به کالاهای ترانزیتی اختصاص یافته است.