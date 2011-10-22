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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۴

نماینده جریان صدر فاش کرد:

طرح آمریکا برای ابقای 16 هزار نظامی خود در عراق

طرح آمریکا برای ابقای 16 هزار نظامی خود در عراق

یکی از رهبران جریان صدر و نماینده ائتلاف اتحاد ملی از طرح آمریکا برای ابقای 16 حضور نظامی خود در عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، "جواد الحسناوی" در یک گفتگوی مطبوعاتی اظهار داشت که آمریکا در حال حاضر تلاش می کند پس از سال 2011 (زمان پایان توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن) 16 هزار نظامی خود را درعراق باقی نگه دارد.

وی با بیان این مطلب افزود: آمریکا همچنین برای تامین امنیت 3 هزار کارمند سفارت واشنگتن در بغداد قصد دارد 4 پایگاه [نظامی] ایجاد کند.

حسناوی همچنین خاطرنشان کرد: برخی احزاب و فراکسیون های سیاسی موافقت خود را با اعطای مصونیت به نظامیان آمریکایی درعراق پس از سال 2011 اعلام کرده اند این در حالی است که بسیاری همچنان مخالف این قضیه هستند.

کد مطلب 1439703

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