فروش بلیط در سازمان ترمینال های البرز اینترنتی می شود

داوود شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر با بیان اینکه، طرح های عنوان شده در شورای ترافیک استان با هدف ارائه خدمات رسانی بهینه و مطلوب به شهروندان در زمینه حمل و نقل برون شهری اجرا می شود، افزود: این مهم ضریب خدمات رسانی به شهروندان که هدف نهایی مجموعه مدیریت شهری می باشد را افزایش می دهد.

وی با اشاره به حضور سید یعقوب میرکتولی، مدیر کل حمل و نقل پایانه های استان البرز در این جلسه گفت: جلسه سازمان ترمینال ها و اداره کل حمل و نقل پایانه های استان به پیشنهاد سازمان ترمینالها و با هدف پیگیری طرح ها و پیشنهادات این سازمان برگزار شد.

این مسئول اجرای طرح مکانیزه کردن پل های عابر پیاده شهید کلانتری، 45 متری گلشهر و ترمینال حصارک را یادآور شد و افزود: پیگیری به منظور تسریع در اجرایی کردن این عملیات از مباحث مطرح شده در این جلسه بود که مقرر شد واگذاری این پلهای عابر که در حال حاضر فرسوده و ناکار آمد است هر چه سریعتر از سوی وزارت راه تعیین تکلیف شود.

شعبانی، اتوماسیون فروش بلیط را از دیگر موارد عنوان شده در شورای ترافیک و از برنامه های مهم سازمان ترمینال های کرج خواند و عنوان کرد: در اجرای این طرح فروش اینترنتی بلیط از برنامه های اولویت دار سازمان است که تا کنون نیز پیشرفت مطلوبی به لحاظ برنامه ریزی نرم افزاری و تهیه کانکس های فروش بلیط صورت گرفته است.

وی از پیگیری برای واگذاری سه قطعه زمین به منظور ایجاد پایانه حمل و نقل کالا و اختصاص پایانه های مسافربری چالوس و دیگر طرح های عمرانی این سازمان خبرداد و افزود: معرفی شرکت های توانمند از طریق وزارت راه و اداره کل پایانه های استان البرز با هدف جایگزینی با شرکت های ضعیف، از دیگر موارد مهمی است که در این جلسه بر انجام آن تاکید شد.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارهای کرج و حومه، ساماندهی ترمینال شهید کلانتری را یادآور شد و افزود: تعیین تکلیف در خصوص تهیه صورت وضعیت مسافر های خارج از کشور با مبداء کرج از برنامه هایی است که اجرایی شدن آن با جدیت پیگیری می شود.

شعبانی ادامه داد: استقرار شرکت سواری مسافربری در پایانه های آزادگان و حصارک به منظور رفاه حال شهروندان و همچنین عملیاتی کردن طرح احداث جایگاه های سوخت در کرج از دیگر اهداف سازمان پایانه های کرج است که کل زمان اجرایی شدن این طرح ها در صورت برنامه ریزی مدون و طی کردن مراحل قانونی، طی یک ماه انجام می گیرد.

وی همکاری و تعامل اداره کل حمل و نقل پایانه های استان البرز با سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارهای کرج و حومه را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: همکاری صمیمانه مدیر کل این اداره با سازمان، نقش بسزایی در پیشبرد اهداف سازمان پایانه های کرج ایفا می کند.