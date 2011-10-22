پنج طرح آبیاری تحت فشار در کرمان راه اندازی شد

محمد محسن قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خشکسالی های اخیر در استان کرمان و لزوم صرفه جویی در مصرف آب اظهار داشت: در این راستا پنج طرح آبیاری تحت فشار در کرمان به بهره برداری رسید.

وی سطح تحت پوشش طرح های مذکور را 203 هکتار عنوان کرد و ابراز داشت: اعتبار اختصاص یافته برای این طرح ها هشت هزار و 932 میلیون ریال است.

قاسمی گفت: صرفه جویی در مصرف آب وانرژی، افزایش تولید در هکتار، کاهش هزینه های تولید از جمله مزایای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار است.

این مسئول با اشاره به اعتبارات جدید آب و خاک و همچنین بلاعوض بودن 85 درصد اعتبارات آبیاری تحت فشار گفت: کشاورزان می توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی و استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار ضمن صرفه جویی در مصرف آب، باغات و مزارع خود را از خطر خشکسالی نجات دهند.

قاسمی اظهار داشت: در پی خشکسالی های اخیر شاهد کاهش شدید سفره های آب زیر زمینی در کرمان بودیم.

وی ادامه داد: توسعه آبیاری تحت فشار و اصلاح روش های آبیاری مهم ترین اولویت جهاد کشاورزی کرمان برای استفاده بهینه از منابع آب است.

قاسمی بر لزوم استفاده از روشهای مکانیزه آبیاری تاکید کرد و ابراز داشت: در روش سنتی حجم قابل توجه آب هدر می رود و کیفیت محصول نیز کاهش پیدا می کند.