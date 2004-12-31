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۱۱ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۲۷

اعتراض سيمين بهبهاني ، دولت آبادي ، وحيدي و صالحي به اقدام موسسه ي آمريكايي / " خليج فارس " هميشه خليج فارس خواهد ماند

در پي اقدام موسسه ي " نشنال جئوگرافي " در استفاده از نام جعلي خليج عربي و اعتراض گسترده ي اقشار مختلف مردم ايران ، گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر با مد نظر قرار دادن موضوع اخير ، به سراغ تعدادي از اهل قلم و انديشه رفت و نظر آنها را در اين زمينه جويا شد كه حاصل آن را مي خوانيد .



سيد علي صالحي : بازنده ي بازي اخير ، بيگانگان هستند نه ايران / هيچ قدرتي نمي تواند به فرهنگ ما تعدي كند
سيد علي صالحي ، گفت : من به عنوان يك ايراني در برابر هرگونه تجاوز - به هر شكلي- به ميهن ، مردم و سرزمينم ، واكنش نشان مي دهم و اقدام موسسه ي آمريكايي را كه با دلار هاي اعراب اداره مي شود ، محكوم مي كنم .




سيد علي صالحي - شاعر،  با اعلام اين مطلب به خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، گفت : من به عنوان يك نويسنده ، فرهنگي و ميهندوست به هيچ فردي بيگانه اي اجازه ي تجاوز به تاريخ ، فرهنگ ، مردم وخاكمان را نمي دهم. درطول تاريخ هم ازاين بازي ها زياد بوده است ، دردودهه ي اخيرهم چندين باراين مساله را مطرح كرده اند ، اين بازي ها معمولا با هدف وارد آوردن فشارهاي سياسي به حكومت ها به راه مي افتد ، ولي درنهايت هيج كاري از پيش نخواهند برد.

اين شاعردرادامه افزود : زماني كه بحرين از ايران جدا شد ، من سن وسال كمي داشتم اما به روشني به ياد دارم كه بسيارتاثير بدي روي من گذاشت و در راهپيمايي كه مردم در اعتراض به جدايي پاره اي از ميهن برپاكرده بودند ، حاضرشدم .

شاعر كتاب « دريغاملاعمر »  به مهرگفت : بيگاگان به هيچ وجه نمي توانند به فرهنگ ماتجاوزكنند و آن دوران گذشته است كه بتوانند كاري ازپيش ببرند. نسل هاي جوان بايد ازهويت تاريخي ما حراست كنند تا كسي فكرتجاوزبه سرش نزند .


 جوان هاي اين مملكت در دوران جنگ هشت ساله پوزه دنيارابه خاك ماليدند واجازه ندادند يك وجب از ميهن ويك گرم از اين خاك به سمت ديگري برود.
سيد علي صالحي (شاعر)

سيد علي صالحي با اشاره به روحيه ي بيگانه ستيزي مردم ايران دردوران دفاع مقدس گفت : من يك چيز را نمي توانم ناديده بگيرنم كه جوان هاي اين مملكت در دوران جنگ هشت ساله پوزه دنيارابه خاك ماليدند واجازه ندادند يك وجب از ميهن ويك گرم از اين خاك به سمت ديگري برود.



وي بااشاره به دوران طاغوت خاطرنشان كرد : دردوران كنوني وضعيت متفاوت است ومانند دوران پهلوي نيست كه با اشاره ي انگليسي ها بخشي ازخاك ايران واگذارشود . اگرتمام دنيا هم بخواهد تنب كوچك وبزرگ را از ايران بگيرد ، جزايرياد شده جزئي ازخاك ايران هستند  و اگر برروي خليج فارس هر اسم ديگري هم بگذارند ، خليج فارس ، همچنان خليج فارس است .

اين شاعر با اشاره به پيشينه ي تاريخي جزاير ايراني خصوصا « ابوموسي »  پيشنهاد كرد كه نام اين جزاير، ازاين پس به شكل ايراني آن استفاده شود . وي افزود :  در اصل نام ابوموسي « بوموسي » است ،  اين كلمه درفرهنگ ايراني به معناي پدراست ، بوموسي به معني از آب آمده يا ازآب درآمده است ومعناي امروزي آن جزيره است ودرزبان عربي تبديل به ابوموسي شده ،   شايسته تر اين  است كه فرهنگستان زبان وادبيات فارسي پيشنهاد بدهد به جاي كلمه ابوموسي اين كلمه  استفاده شود.

سيمين بهبهاني : خليج فارس ، هميشه خليج فارس بوده است / آمريكايي ها در مسئله ي اخير سوء رفتار دارند
خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : سيمين بهبهاني - شاعر ، گفت : من مدتها قبل ، درباره ي خليج فارس شعري گفته ام با عنوان « آبي است اين جگر آبي است » كه در آن به صراحت از خليج فارس ياد شده است .


اين شاعره ي معاصر ، ضمن بيان مطلب فوق ، به خبرنگار فرهنگ و ادب مهر افزود :  اگر اشتباها موسسه اي يا نشريه اي آن را خليج عربي ذكر كند ،  قطعا بايد به اصلاح كار خود بپردازد . در مورد اروند رود نيز؛ من اين اصطلاح را به هردونوع اش (شط العرب  و اروند رود) ، شنيده ام .

سيمين بهبهاني درادامه تصريح كرد : درهنگام تقسيم اين رود هم ، به بخش ايراني آن - اروند رود - و به بخش عراقي آن - شط العرب - مي گفتند  و دراين مطلب ترديدي وجود ندارد .

بهبهاني درباره ي اسامي معجولي كه بر برخي ازنواحي ايراني همچون جزيره هاي كيش ولاوان ، درنقشه موسسه آمريكايي ( نشنال جئوگرافي ) گذاشته شده ، گفت : اين ادعاها ، هيچ گونه اعتباري ندارد.

شاعر« آبي است اين جگر آبي است » درباره ي خليج فارس ياد آور شد : گذاشتن نام هاي عربي روي رود ، دريا وشهرهاي ايراني ، ممكن است از رفتارسوء وبد گماني هايي ناشي شده باشد كه آمريكايي ها درباره ي ايران دارند .


محمود دولت آبادي : تاريخدانان ايران ، اسناد خود را در ارتباط با خليج فارس به معرض ديد جهاني بگذارند / مي خواهند براي خليج فارس سند سازي كنند ، ما هوشيار نيستيم
محمود دولت آبادي - نويسنده ، گفت : در همه ي جاي دنيا ، وقتي درباره ي آبهاي جنوبي ايران صحبت مي كنند ، عنوان خليج فارس را به كار مي گيرند ، حركت اخير موسسه ي آمريكايي پشتوانه اي ندارد ، تاريخدانان ايران بايد اسناد خود را در ارتباط با خليج فارس در معرض ديد جهاني قرار بدهند.




محمود دولت آبادي - رمان نويس ، درباره ي اقدام موسسه آمريكايي اينترنشنال جئوگرافي دراستفاده ازنام جعلي خليج عربي در كنار نام خليج فارس ، به خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، گفت : من هميشه تعجب كرده ام كه برخي « خليج فارس » را خليج عربي مي نامند و احتمالا ازاين موقعيت - حضور آمريكا درمنطقه - كه پيش آمده ، سود مي برند. اين مساله به غيرفعال بودن مقامات سياسي وفرهنگي ما دردنيا برمي گردد كه اين طورغافلگيرپيش مي آيد تا براي " خليج فارس " سند جعلي درست كنند ومن خيلي متاسف هستم ازاين كه ما هوشيارنيستيم .

نويسنده ي « سلوك » گفت : اگرما درمجامع بوديم  و حضور داشتيم ، اين كارها صورت نمي گرفت . رسم اين است كه اگرشما نباشيد ، ديگران جايت را مي گيرند . كشورهاي ديگر پول مي دهند ، ارتباط دارند  و نفوذ مي كنند ودست به اين قبيل كارها مي زنند .

دولت آبادي ، درباره ي واكنش اهل فرهنگ كشور به اين مساله گفت : نويسندگان وقتي نمي توانند كنارهم جمع شوند ، چه حركتي مي توانند انجام دهند ؟  تنها مي توانم بگويم متاسفم ، اما كاري ازدستم برنمي آيد .


نويسنده ي كتاب «  شب وروزيوسف » گفت : درهمه جاي دنيا وقتي درباره ي آبهاي جنوبي ايران صحبت مي كنند ، اسم « خليج فارس » را به كارمي برند و حركت اين موسسه ي آمريكايي پشتوانه اي ندارد ، تاريخدان هاي ايراني بايد جمع شوند واسناد شان را در معرض ديد جهاني قرار بدهند.

محمود دولت آبادي درادامه ي گفت و گوي خود با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با اشاره به اين كه درزمان هاي مختلف ، هرگاه صحبت ازجزايرايراني خليج فارس به ميان آمده است ، ايران با استناد به نقشه هاي معتبر و قديمي و كتابهاي تاريخ ، مالكيت اش را براين جزايربه اثبات رسانده است ، گفت :  با ذكر اين كه سه جزيره توسط ايران اشغال شده ،  مي خواهند درآينده براي ادعاي ديگران نسبت به خاك ايران سند سازي كنند . 


شعري تازه  از سيميندخت وحيدي / " خليج فارس " نــدارد هويت عربي
خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : در پي اقدام موسسه ي " نشنال جئوگرافي " در استفاده از نام جعلي خليج عربي و اعتراض گسترده ي اقشار مختلف مردم ايران ، از جمله اهالي فرهنگ و انديشه و قلم ، سيمين دخت وحيدي - شاعره ي معاصر نيز شعري در اين زمينه سروده و آن را براي اولين بار در اختيار مهر قرار داده است كه از نظر مي گذرد .


چقدر خواب پريشان ، چقدر رنگ بنفش
شكست پشت من از پاره هاي سنگ بنفش

كجاست پاي بياباني ام ؟ كه يك عمراست
بريده ام دل از آن كفش هاي تنگ بنفش

دوباره زوزه ي گرگ است و گوش من ، اما
هنوز شانه ي من هست و آن تفنگ بنفش

مخور فريب  ، كه شيطان حيله مي ريزد
در استكان بلورين ، همان شرنگ بنفش

شب از دو چشم تو باريده ، كوچه تاريك است
خدا بخير كند شعله هاي جنگ بنفش

گلوي معركه از دور ، مي زند فرياد
بيا ، ببر ، بخر اين تحفه ي قشنگ بنفش

بلا و آفت و ويراني است و آتش و خون
هر آنچه وارد مشرق شد از فرنگ بنفش

گل محمدي و اطلسي و داوودي
چنين فسرده و پرپر ، ميان چنگ بنفش

براي صيد غزالان اين غزالستان
بگو گرفته كمين ، باز هم پلنگ بنفش

به ناوبان برسان ديدبان دور انديش
جدال كشتي و دريا و اين نهنگ بنفش 

" خليج فارس " ندارد هويت عربي
نه با دسيسه و آژير سرخ و زنگ بنفش

بپرس از همه عالم ، خليج آينه پوش
چگونه فارس عرب شد به يك درنگ بنفش ؟ 

کد مطلب 143971

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