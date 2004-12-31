اعتراض سيمين بهبهاني ، دولت آبادي ، وحيدي و صالحي به اقدام موسسه ي آمريكايي / " خليج فارس " هميشه خليج فارس خواهد ماند

|سيد علي صالحي : بازنده ي بازي اخير ، بيگانگان هستند نه ايران / هيچ قدرتي نمي تواند به فرهنگ ما تعدي كند
|سيد علي صالحي ، گفت : من به عنوان يك ايراني در برابر هرگونه تجاوز - به هر شكلي- به ميهن ، مردم و سرزمينم ، واكنش نشان مي دهم و اقدام موسسه ي آمريكايي را كه با دلار هاي اعراب اداره مي شود ، محكوم مي كنم .
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سيد علي صالحي - شاعر، با اعلام اين مطلب به خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، گفت : من به عنوان يك نويسنده ، فرهنگي و ميهندوست به هيچ فردي بيگانه اي اجازه ي تجاوز به تاريخ ، فرهنگ ، مردم وخاكمان را نمي دهم. درطول تاريخ هم ازاين بازي ها زياد بوده است ، دردودهه ي اخيرهم چندين باراين مساله را مطرح كرده اند ، اين بازي ها معمولا با هدف وارد آوردن فشارهاي سياسي به حكومت ها به راه مي افتد ، ولي درنهايت هيج كاري از پيش نخواهند برد.
اين شاعردرادامه افزود : زماني كه بحرين از ايران جدا شد ، من سن وسال كمي داشتم اما به روشني به ياد دارم كه بسيارتاثير بدي روي من گذاشت و در راهپيمايي كه مردم در اعتراض به جدايي پاره اي از ميهن برپاكرده بودند ، حاضرشدم .
شاعر كتاب « دريغاملاعمر » به مهرگفت : بيگاگان به هيچ وجه نمي توانند به فرهنگ ماتجاوزكنند و آن دوران گذشته است كه بتوانند كاري ازپيش ببرند. نسل هاي جوان بايد ازهويت تاريخي ما حراست كنند تا كسي فكرتجاوزبه سرش نزند .
سيد علي صالحي با اشاره به روحيه ي بيگانه ستيزي مردم ايران دردوران دفاع مقدس گفت : من يك چيز را نمي توانم ناديده بگيرنم كه جوان هاي اين مملكت در دوران جنگ هشت ساله پوزه دنيارابه خاك ماليدند واجازه ندادند يك وجب از ميهن ويك گرم از اين خاك به سمت ديگري برود.
اين شاعر با اشاره به پيشينه ي تاريخي جزاير ايراني خصوصا « ابوموسي » پيشنهاد كرد كه نام اين جزاير، ازاين پس به شكل ايراني آن استفاده شود . وي افزود : در اصل نام ابوموسي « بوموسي » است ، اين كلمه درفرهنگ ايراني به معناي پدراست ، بوموسي به معني از آب آمده يا ازآب درآمده است ومعناي امروزي آن جزيره است ودرزبان عربي تبديل به ابوموسي شده ، شايسته تر اين است كه فرهنگستان زبان وادبيات فارسي پيشنهاد بدهد به جاي كلمه ابوموسي اين كلمه استفاده شود.
|سيمين بهبهاني : خليج فارس ، هميشه خليج فارس بوده است / آمريكايي ها در مسئله ي اخير سوء رفتار دارند
|خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : سيمين بهبهاني - شاعر ، گفت : من مدتها قبل ، درباره ي خليج فارس شعري گفته ام با عنوان « آبي است اين جگر آبي است » كه در آن به صراحت از خليج فارس ياد شده است .
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اين شاعره ي معاصر ، ضمن بيان مطلب فوق ، به خبرنگار فرهنگ و ادب مهر افزود : اگر اشتباها موسسه اي يا نشريه اي آن را خليج عربي ذكر كند ، قطعا بايد به اصلاح كار خود بپردازد . در مورد اروند رود نيز؛ من اين اصطلاح را به هردونوع اش (شط العرب و اروند رود) ، شنيده ام .
سيمين بهبهاني درادامه تصريح كرد : درهنگام تقسيم اين رود هم ، به بخش ايراني آن - اروند رود - و به بخش عراقي آن - شط العرب - مي گفتند و دراين مطلب ترديدي وجود ندارد .
بهبهاني درباره ي اسامي معجولي كه بر برخي ازنواحي ايراني همچون جزيره هاي كيش ولاوان ، درنقشه موسسه آمريكايي ( نشنال جئوگرافي ) گذاشته شده ، گفت : اين ادعاها ، هيچ گونه اعتباري ندارد.
شاعر« آبي است اين جگر آبي است » درباره ي خليج فارس ياد آور شد : گذاشتن نام هاي عربي روي رود ، دريا وشهرهاي ايراني ، ممكن است از رفتارسوء وبد گماني هايي ناشي شده باشد كه آمريكايي ها درباره ي ايران دارند .
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