اعتراض سيمين بهبهاني ، دولت آبادي ، وحيدي و صالحي به اقدام موسسه ي آمريكايي / " خليج فارس " هميشه خليج فارس خواهد ماند









سيد علي صالحي - شاعر، با اعلام اين مطلب به خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، گفت : من به عنوان يك نويسنده ، فرهنگي و ميهندوست به هيچ فردي بيگانه اي اجازه ي تجاوز به تاريخ ، فرهنگ ، مردم وخاكمان را نمي دهم. درطول تاريخ هم ازاين بازي ها زياد بوده است ، دردودهه ي اخيرهم چندين باراين مساله را مطرح كرده اند ، اين بازي ها معمولا با هدف وارد آوردن فشارهاي سياسي به حكومت ها به راه مي افتد ، ولي درنهايت هيج كاري از پيش نخواهند برد.



اين شاعردرادامه افزود : زماني كه بحرين از ايران جدا شد ، من سن وسال كمي داشتم اما به روشني به ياد دارم كه بسيارتاثير بدي روي من گذاشت و در راهپيمايي كه مردم در اعتراض به جدايي پاره اي از ميهن برپاكرده بودند ، حاضرشدم .



شاعر كتاب « دريغاملاعمر » به مهرگفت : بيگاگان به هيچ وجه نمي توانند به فرهنگ ماتجاوزكنند و آن دوران گذشته است كه بتوانند كاري ازپيش ببرند. نسل هاي جوان بايد ازهويت تاريخي ما حراست كنند تا كسي فكرتجاوزبه سرش نزند .







جوان هاي اين مملكت در دوران جنگ هشت ساله پوزه دنيارابه خاك ماليدند واجازه ندادند يك وجب از ميهن ويك گرم از اين خاك به سمت ديگري برود. سيد علي صالحي (شاعر)

سيد علي صالحي با اشاره به روحيه ي بيگانه ستيزي مردم ايران دردوران دفاع مقدس گفت : من يك چيز را نمي توانم ناديده بگيرنم كه جوان هاي اين مملكت در دوران جنگ هشت ساله پوزه دنيارابه خاك ماليدند واجازه ندادند يك وجب از ميهن ويك گرم از اين خاك به سمت ديگري برود.





وي بااشاره به دوران طاغوت خاطرنشان كرد : دردوران كنوني وضعيت متفاوت است ومانند دوران پهلوي نيست كه با اشاره ي انگليسي ها بخشي ازخاك ايران واگذارشود . اگرتمام دنيا هم بخواهد تنب كوچك وبزرگ را از ايران بگيرد ، جزايرياد شده جزئي ازخاك ايران هستند و اگر برروي خليج فارس هر اسم ديگري هم بگذارند ، خليج فارس ، همچنان خليج فارس است .





اين شاعر با اشاره به پيشينه ي تاريخي جزاير ايراني خصوصا « ابوموسي » پيشنهاد كرد كه نام اين جزاير، ازاين پس به شكل ايراني آن استفاده شود . وي افزود : در اصل نام ابوموسي « بوموسي » است ، اين كلمه درفرهنگ ايراني به معناي پدراست ، بوموسي به معني از آب آمده يا ازآب درآمده است ومعناي امروزي آن جزيره است ودرزبان عربي تبديل به ابوموسي شده ، شايسته تر اين است كه فرهنگستان زبان وادبيات فارسي پيشنهاد بدهد به جاي كلمه ابوموسي اين كلمه استفاده شود.