شمسی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دینداری، تقویت معنویات و توجه به دستورات مذهبی که به زیبایی در دین مبین اسلام و سایر ادیان الهی به آن پرداخته شده است، همچون چراغی روشن در راه تعالی بشریت است.

محمدی افزود: زوجین باید به تقویت معنویات در یکدیگر یاری رسانند و در این صورت است که عطر و طراوت ایمان، فضای خانوادگی‌شان را صفا می بخشد.

وی تصریح کرد: یکی از راه‌هایی که کمک بزرگی به بقاء و دوام زندگی می‌کند و زندگی زناشویی را استحکام می‌بخشد این است که "فرد همسر خود را آنچنان که هست بپذیرد" و او را با تمام خصوصیاتش، با تمام تجارب گذشته‌اش با پدر، مادر و خواهر و برادرش بپذیرد.

محمدی گفت: یکی دیگر از راه‌ها و مهارت‌هایی که در زندگی مشترک بسیار موثر واقع می‌شود، گوش دادن است، گوش دادن واقعی به همسر دشوار است. گوش دادن، مهمترین مهارت ارتباطی است که می‌تواند تولید صمیمت کند و آن را حفظ کند.

کارشناس مطالعات خانواده در پایان عوامل یک ازدواج موفق را سلامت جسمی و روانی، داشتن منبع درآمد و شغل مناسب، داشتن نیت و اراده آگاهانه برای تشکیل خانواده، داشتن سن و اختلاف سنی مناسب برای ازدواج، مسئولیت پذیری و پاسخ به نیازهای جسمی، روحی و عاطفی همسر و احترام به همسر و گذشت، عنوان کرد.