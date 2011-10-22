  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۱

محمدی در گفتگو با مهر:‌

گوش دادن مهمترین مهارت ارتباطی است

گوش دادن مهمترین مهارت ارتباطی است

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: کارشناس مطالعات خانواده گفت: گوش دادن مهمترین مهارت ارتباطی است که می‌تواند تولید صمیمت کرده و آن را حفظ کند.

شمسی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دینداری، تقویت معنویات و توجه به دستورات مذهبی که به زیبایی در دین مبین اسلام و سایر ادیان الهی به آن پرداخته شده است، همچون چراغی روشن در راه تعالی بشریت است.

محمدی افزود: زوجین باید به تقویت معنویات در یکدیگر یاری رسانند و در این صورت است که عطر و طراوت ایمان، فضای خانوادگی‌شان را صفا می بخشد.

وی تصریح کرد: یکی از راه‌هایی که کمک بزرگی به بقاء و دوام زندگی می‌کند و زندگی زناشویی را استحکام می‌بخشد این است که "فرد همسر خود را آنچنان که هست بپذیرد" و  او را با تمام خصوصیاتش، با تمام تجارب گذشته‌اش با پدر، مادر و خواهر و برادرش بپذیرد.

محمدی گفت: یکی دیگر از راه‌ها و مهارت‌هایی که در زندگی مشترک بسیار موثر واقع می‌شود، گوش دادن است، گوش دادن واقعی به همسر دشوار است. گوش دادن، مهمترین مهارت ارتباطی است که می‌تواند تولید صمیمت کند و آن را حفظ کند.

کارشناس مطالعات خانواده در پایان عوامل یک ازدواج موفق را سلامت جسمی و روانی، داشتن منبع درآمد و شغل مناسب، داشتن نیت و اراده آگاهانه برای تشکیل خانواده، داشتن سن و اختلاف سنی مناسب برای ازدواج، مسئولیت پذیری و پاسخ به نیازهای جسمی، روحی و عاطفی همسر و احترام به همسر و گذشت، عنوان کرد.

کد مطلب 1439719

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها