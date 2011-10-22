مهتاب قم مغلوب هپکو اراک شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور کمتر از سه هفته دیگر آغاز می شود، این روزها تنها نماینده قم در لیگ دسته اول با تمام توان هم تمرین می کند و هم اینکه در دیدارهای تدارکاتی توان خود را محک می زند تا حضور قدرتمندانه مقابل حریفان خود در راه صعود به مسابقات لیگ بر‌تر هندبال باشگاه‌های کشور داشته باشد.



در حالی که آغاز رقابت‌های لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور از نیمه دوم آبان ماه خواهد بود، تیم هندبال مهتاب با بهره گیری از تمام ظرفیت هندبال قم، برای موفقیت در این رقابت ها و کسب جواز صعود به لیگ بر‌تر تلاش می کند.



این در حالی است که شاگردان ناصر فلسفی در تیم هندبال مهتاب قم به دنبال پشت سر گذاشتن اردوهای تمرینی و تمرینات متنوع آماده سازی، اکنون سعی در محک میزان آمادگی و هماهنگی خود پیش از آغاز رقابت های رسمی لیگ دسته اول هندبال دارند.



برای همین منظور و در یکی از مهمترین دیدارهای تدارکاتی در آستانه رقابت‌های لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور، هندبالیست های تیم مهتاب قم شامگاه جمعه در جدالی نزدیک مقابل تیم هندبال هپکو اراک از تیم های حاضر در مسابقات لیگ بر‌تر باشگاه‌های کشور محک بسیار خوبی خوردند.



در این مسابقه که در حضور علاقمندان به رشته ورزشی هندبال در سالن دو هزار نفری مجموعه بزرگ ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد، هندبالیست های مهتاب قم بازی بسیار خوبی را از خود به نمایش گذاشتند اما تلاش آنها نتیجه نداد و در مقابل یکی از تیم های آماده لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور تن به شکست 31 بر 28 دادند.



مهتاب به عنوان نماینده استان قم در حالی آماده حضور در مسابقات لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور می شود که در حال حاضر تیم‌ بانوان پاسارگاد ایرانیان نیز مراحل آماده‌سازی خود را برای حضور در مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور سپری می کند.



هندبالیست‌های قمی سال گذشته تا آستانه صعود به رقابت‌های لیگ دسته برتر هندبال باشگاه های کشور پیش آمدند اما در مرحله پایانی برابر رقبای خو کم آورده و نتوانستند به مسابقات لیگ بر‌تر صعود کنند اما با همکاری اداره کل ورزش و جوانان و هیئت هندبال استان قم در کنار حمایت های مجتمع مهتاب، این تیم قصد دارد امسال با بهره گیری از توانمندی هندبالیست‌های قمی این جواز صعود به لیگ برتر را به دست بیاورد.



مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور از نیمه دوم آبان ماه سال جاری آغاز می‌شود و در رقابت‌های لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه‌های کشور ۱۶ تیم حضور دارند که برای صعود به لیگ بر‌تر به شکل رفت و برگشت پیکار می کنند.

