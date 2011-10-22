اخبار کوتاه ورزش چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش مسابقات دوی یک هزار و 500 متر در سالن ورزشی ناغان برگزار شد.

این مسابقات با حضور 600 نفر در دو بخش پسران ودختران ودر رده سنی نوجوانان برگزار شد که در بخش دختران مرجان نظری، نگین نامدارپور و نسترن حسین پور به ترتیب اول تا سوم شدند ودر بخش پسران محمد ظفری، کسری رفیع زاده و حسن اسدی اول تا سوم شدند.

حضور سه داور چهار محالی در دوره ارتقا داوری هندبال

سه تن از داوران استان در دوره داوری ارتقا درجه دو به یک هندبال شرکت کردند.

حمزه پیرامون، اسدالله نظریان سامانی وحسین خدابنده داوران درجه دو هندبال دراین دوره ارتقا داوری شرکت کردند.

این دوره در بوشهر برگزار می شود.