اجلاس ناشران جهان اسلام موجب ایجاد افق مشترک کاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب جعفر علی سومج، مدیر بنیاد انتشارات العتره تانزانیا با بیان این مطلب بیان داشت: ناشران مسلمان باید بتوانند با تبادل اطلاعات، دانش و ایدههای خود در جهت گسترش صنعت نشر اسلامی، حضور مؤثرتری در بازارهای بینالمللی نشر داشته باشند.
وی برگزاری اجلاس بینالمللی ناشران جهان اسلام را فرصتی مغتنم برای این تبادل ایدهها و دانش دانست و اظهار داشت: یکی از مهمترین وظایف ناشران مسلمان، انتشار کتابهای مبتنی بر ادبیات اسلامی است، زیرا نیاز به کسب اطلاعات بیشتر درباره اسلام هر روز در جهان افزایش مییابد و این وظیفه ناشران مسلمان است که با تلاش بیشتر برای انتشار کتابهایی جدید متناسب با ایدهها و اندیشههای اسلامی به این نیازها پاسخ دهند.
سومج گفت: در سوره حجرات، بر تنوع خلقت و زبانهای بشر و لزوم شناخت فرهنگهای یکدیگر تأکید شده است. این موضوع در سورههای دیگری قرآن نیز مورد تأکید قرار گرفته است. برگزاری اجلاس بینالمللی ناشران جهان اسلام نیز چنین کارکردی دارد. این نشست فرصتی برای درک این حقیقت است که در اعماق هر فرهنگی در جامعه بزرگ اسلامی، ارزشهای اخلاقی وجود دارند که از ارزشهای اسلامی سرچشمه میگیرند. آشنایی ناشران مسلمان در این اجلاس با فرهنگهای یکدیگر و همچنین توانمندیها و حتی نیازهای هم در حوزه نشر، پنجرهای را به سوی اتحاد بشری و افق مشترک کاری در این صنعت میگشاید.
وی اظهار امیدواری کرد، برگزاری مداوم اجلاس بینالمللی ناشران جهان اسلام بتواند به تعامل بیشتر ناشران محلی و بینالمللی کشورهای اسلامی بینجامد و افقهای تازهای را برای فعالیت در بازارهایی جدید برای ناشران مسلمان ترسیم کند.
دومین اجلاس بینالمللی ناشران جهان اسلام طی روزهای 21 و 22 آبانماه با حضور ناشران مسلمان کشورهای مختلف دنیا در تهران برگزار میشود.
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