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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

مسلمی نائینی به مهر خبر داد:

آغاز ثبت نام بورس دکتری خارج از فردا/ اعلام شرط معدل برای اعزام

آغاز ثبت نام بورس دکتری خارج از فردا/ اعلام شرط معدل برای اعزام

مدیر کل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از زمان ثبت نام بورس دکتری تخصصی خارج کشور برای سال 91 خبر داد.

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ثبت نام بورس خارج سال 91 از فردا یکشنبه اول آبان ماه آغاز می شود و مهلت نام نویسی 15 آذرماه به اتمام می رسد.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین دستورالعمل بورس دکتری تخصصی خارج کشور، حداق میانگین (معدل) نمره‌های دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته به ترتیب 14 و 16 و یا معادل آنها حسب ضوابط موسسات محل تحصیل و یا حوزه علمیه و دوره‌های کارشناسی ارشد پیوسته و یا دکتری حرفه ‌ای 16 و یا معادل آن، یکی از شرایط شرکت در مصاحبه علمی و عمومی است.

به گفته مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج، داوطلبانی که دارای پذیرش از دانشگاههای معتبر خارجی و همچنین نمره آزمون زبان ام اس آر تی حداقل 40 و یا معادل آن هستند، در زمان مصاحبه در اولویت اعزام خواهند بود.
 
مسلمی نائینی تاکید کرد: تمام مراحل ثبت‌ نام داوطلبان و تایید و معرفی آنها توسط مراکز و دانشگاهها بصورت الکترونیکی انجام می‌شود، بنابراین داوطلبان باید ابتدا سامانه اطلاعاتی خود را با شناسه کاربری و رمز عبور تشکیل دهند و اطلاعات را با دقت و صحت در فضای مشخص شده وارد و مدارک لازم را ضمیمه کنند.
کد مطلب 1439750

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