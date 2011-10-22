امنیت روانی و اخلاقی جامعه در شهرسازی باید رعایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری گفت: در طراحی و اجرای ساخت و سازهای شهری نباید تنها به امنیت فیزیکی ساختمان‌ها توجه داشته باشیم، بلکه باید امنیت روانی و اخلاقی فرد و جامعه را نیز مد نظر قرار دهیم.



وی با اشاره به اینکه منابع طبیعی در جهان محدود بوده و باید استفاده بهینه از منابع در اختیار صورت پذیرد افزود: بهره‌وری استفاده حداکثری از حداقل امکانات و منابع در اختیار است و امروز در جهان به دلیل منابع محدود، باعث شده تا به ترکیب منابع و استفاده بهینه از آن توجه خاص و اساسی شود.



شهردار قم ادامه داد: امروز غرب و دشمنان اسلام تلاش زیادی دارند تا هویت و اصالت اسلامی و معماری ایرانی که برگرفته از شاخصه‌های دین ما است را با صرف میلیاردها دلار بودجه از بین ببرند که در این صورت وظیفه و رسالت معماران و شهرسازان ایرانی را در حفظ هویت دینی و اسلامی خطیرتر می‌نماید و اگر هویت قومی و دینی ما از میان برود، نسل‌های آینده هیچگاه ما را نخواهند بخشید.



وی با بیان اینکه انسان‌ها با توجه به محدودیت منابع همواره به دنبال کسب مطلوبیت هستند اظهار داشت: استفاده بهینه و حداکثری از منابع مادی و انسانی و صرف کمترین هزینه و انرژی، در دو سه قرن گذشته به شدت مورد توجه قرار گرفته است.



دلبری از بین رفتن هویت قومی و دینی را به باختن مرزها توصیف کرد و گفت: بهره‌وری در صنعت ساختمان هم یک وسیله است‌، هم یک هدف و هم یک ضرورت اجتناب ناپذیر و فاصله گرفتن از بهره وری نیز اتلاف منابع را در بردارد و همچنین دور شدن از هویت اصیل اسلامی را.



جایگاه و ارزش معمار در کشور مشخص شود



وی طراحی و معماری اسلامی را از شاخصه‌های فرهنگ اسلامی بیان کرد و افزود: بار مسئولیت فرهنگی و اعتلای یک قوم و ملت در نحوه کار طراح و معمار است. باید جایگاه و ارزش معمار در کشور مشخص شود.



دلبری ادامه داد: امروز جایگاه معماران که به ارزش‌های واقعی و ایده آل انسان در ساختمان انتظام می‌بخشد، جایگاهی مقدس است که اگر به وظایف خود درست عمل نمایند ما را به ارزش‌های واقعی هدایت می‌کنند.



شهردار قم در ادامه بر ضرورت تبیین معماری اسلامی تأکید کرد و افزود: معماران و طراحان گذشته ما، ارزشهای دین را با معماری و هندسی ایرانی درآمیخته و به معماران و شهرسازان امروزه ایران و جهان عرضه نموده‌اند.



وی با اشاره به توجه ویژه اسلام به پرهیز از اسراف و استفاده درست از منابع خدادادی، ادامه داد: اتلاف و هدررفت منابع مادی و انسانی در دین مبین اسلام و فرهنگ اصیل ایرانی یک معصیت و جرم نابخشودنی بشمار می‌رود.



دلبری در پایان با اشاره به نامگذاری سالهای اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با رویکرد اقتصادی، تأکید کرد: امروز برای دستیابی به قله‌های پیشرفت و ترقی باید با نوآوری و شکوفایی اندیشه‌ها، برای اصلاح الگوی مصرف، همت و کار مضاعف داشته باشیم و برای سازندگی کشور جهادگونه گام برداریم.