منوچهر پورحسن در گفتگو با خبرنگار مهر به چگونگی برخورد سازمان لیگ فدراسیون والیبال با تیمهایی که تماشاگران آنها از طبل و بوق استفاده میکنند، اشاره کرد و اظهارداشت: آئیننامه سازمان لیگ برای اینگونه موارد برخورد تنبیهی و جریمهای در نظر نگرفته است اما در صورت مشاهده چنین مواردی از برگزاری بازی جلوگیری میشود.
وی با یادآوری اینکه سالهای گذشته نیز استفاده از طبل و بوق در دیدارهای والیبال ممنوع بود، خاطرنشان کرد: استفاده از اینگونه وسایل سروصداهای کاذبی را ایجاد میکند که جز به هم ریختن جو سالن هیچ نتیجه دیگری هم ندارد. تماشاگرانی که از طبل و بوق استفاده میکنند نمیتوانند هیچ کمکی به تیم خود کنند و چه بسا تمرکز بازیکنان را هم برهم بریزنند به همین دلیل بر ممنوعیت ورود آنها به سالن تاکید داریم.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال یادآور شد: در صورت مشاهده اینگونه وسایل در میان تماشاگران، برگزاری بازی تا زمان خروج کامل آنها از سالن متوقف خواهد شد. حتی اگر لازم باشد دیدار مربوطه یک روز به تاخیر میافتد.
پورحسن همچنین از بی نظمی و نادیده گرفتن انضباط توسط برخی تیمها انتقاد کرد و گفت: فعلا این بی انضباطیها در مورد کارت بازی تیمها مشاهده شده است. زمانی که ما کارت بازی را صادر میکنیم باید شماره هر بازیکن روی کارت بازی ثبت شود که این کار هم برای خیلی از تیمها انجام شد.
وی ادامه داد: زمان صدور کارت بازی، برخی تیمها هنوز پیراهن بازیکنان و شماره آنها را نهایی نکرده بودند و به این بهانه از اعلام شماره بازیکنان برای ثبت روی کارت بازی امتناع کردند. در نهایت قول داده شد که پس از نهایی شدن شماره بازیکنان و پیش از آغاز مسابقات شمارهها روی کارت بازی ثبت شود اما این کار نیز انجام نشده است.
رئیس سازمان لیگ تصریح کرد: شاید بی توجهی به این مسئله تخلف نباشد اما یک بی انضباطی محسوب میشود که پیگیری منظم مسابقات را مختل میکند.
هفته دوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور در حالی برگزار میشود که تهران میزبان هیچ دیداری نیست اما شهرهایی مانند ارومیه و آمل برگزار کننده دیدارهای جذابی خواهند بود.
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