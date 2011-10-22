منوچهر پورحسن در گفتگو با خبرنگار مهر به چگونگی برخورد سازمان لیگ فدراسیون والیبال با تیم‎هایی که تماشاگران آنها از طبل و بوق استفاده می‎کنند، اشاره کرد و اظهارداشت: آئین‎نامه سازمان لیگ برای اینگونه موارد برخورد تنبیهی و جریمه‎ای در نظر نگرفته است اما در صورت مشاهده چنین مواردی از برگزاری بازی جلوگیری می‎شود.

وی با یادآوری اینکه سال‌های گذشته نیز استفاده از طبل و بوق در دیدارهای والیبال ممنوع بود، خاطرنشان کرد: استفاده از اینگونه وسایل سروصداهای کاذبی را ایجاد می‎کند که جز به هم ریختن جو سالن هیچ نتیجه دیگری هم ندارد. تماشاگرانی که از طبل و بوق استفاده می‏کنند نمی‏توانند هیچ کمکی به تیم خود کنند و چه بسا تمرکز بازیکنان را هم برهم بریزنند به همین دلیل بر ممنوعیت ورود آنها به سالن تاکید داریم.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال یادآور شد: در صورت مشاهده اینگونه وسایل در میان تماشاگران، برگزاری بازی تا زمان خروج کامل آنها از سالن متوقف خواهد شد. حتی اگر لازم باشد دیدار مربوطه یک روز به تاخیر می‎افتد.

پورحسن همچنین از بی نظمی و نادیده گرفتن انضباط توسط برخی تیم‏ها انتقاد کرد و گفت: فعلا این بی انضباطی‏ها در مورد کارت بازی تیم‏ها مشاهده شده است. زمانی که ما کارت بازی را صادر می‏کنیم باید شماره هر بازیکن روی کارت بازی ثبت شود که این کار هم برای خیلی از تیم‏ها انجام شد.

وی ادامه داد: زمان صدور کارت بازی، برخی تیم‏ها هنوز پیراهن بازیکنان و شماره آنها را نهایی نکرده بودند و به این بهانه از اعلام شماره بازیکنان برای ثبت روی کارت بازی امتناع کردند. در نهایت قول داده شد که پس از نهایی شدن شماره بازیکنان و پیش از آغاز مسابقات شماره‏ها روی کارت بازی ثبت شود اما این کار نیز انجام نشده است.

رئیس سازمان لیگ تصریح کرد: شاید بی توجهی به این مسئله تخلف نباشد اما یک بی انضباطی محسوب می‏شود که پیگیری منظم مسابقات را مختل می‎کند.

هفته دوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور در حالی برگزار می‎شود که تهران میزبان هیچ دیداری نیست اما شهرهایی مانند ارومیه و آمل برگزار کننده دیدارهای جذابی خواهند بود.