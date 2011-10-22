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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۶

درگفتگو با مهر عنوان شد:

طرح زوج و فرد موتورسیکلتها مصوبه شورای عالی ترافیک ندارد

طرح زوج و فرد موتورسیکلتها مصوبه شورای عالی ترافیک ندارد

دبیر شورای عالی ترافیک گفت: طرح زوج و فرد تردد موتورسیکلتها هنوز در شورای عالی ترافیک مطرح نشده و زمانی قابلیت اجرا دارد که در این شورا به تصویب برسد.

مجتبی شفیعی در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان اینکه احتمال دارد این طرح در شورای ترافیک استان بررسی شده باشد گفت: برای اعمال محدودیتها باید شورای عالی ترافیک نیز این طرح را بررسی و به تصویب برساند.

وی در پاسخ به این پرسش که با وجود تعداد زیاد موتورسیکلتها آیا امکان کنترل آنها به محدوده زوج و فرد وجود دارد گفت: گفته می شود تجهیزات خاصی در اختیار پلیس برای کنترل موتورسیکلتها قرار گرفته است. هر چند بعید است که چنین طرحی عملیاتی شود زیرا این تجهیزات باید توسط شهرداریها فراهم شود.

شفیعی ادامه داد: برای کنترل هوشمند خیابانها و معابر شهری در آخرین مذاکراتی که با مسئولان کنترل ترافیک شهر تهران داشتم همچنان اعلام می کردند تجهیزات لازم را برای کنترل موتورسیکلتها به محدوده زوج و فرد ندارند.

وی افزود: تعداد زیاد موتورسیکلتها و ابعاد پلاک آنها امکان ثبت پلاک موتورسیکلتها متخلف را سلب می کند مگر اینکه در بحث تجهیزات اتفاق جدیدی افتاده باشد که اطلاع رسانی در خصوص آن انجام نشده باشد.

این در حالی است که معاون عمرانی استانداری از اجرای طرح تردد نوبتی برای موتورسواران پایتخت و صدور مجوز طرح زوج و فرد برای موتورسیکلتها خبر داده و گفته بود که پلیس راهور تهران برای کنترل موتورسیکلتها در طرح زوج و فرد تجهیز شده است و به راکبانی که موتورسیکلت وسیله ارتزاق آنان است مجوز تردد در محدوده طرح زوج و فرد داده می‌شود.

کد مطلب 1439763

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