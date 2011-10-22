آتش در سونا منجر به حریق باشگاه ورزشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مقارن ساعت 16:03 روز گذشته جمعه، 29 مهرماه جاری یک مورد حریق تجاری به ایستگاه آتش نشانی منطقه گزارش شد که سریعا نیروهای ایستگاه 15و یک، به محل مذکور اعزام شدند.

نیروهای امدادی با حضور در محل حادثه مشاهده کردند بنا به دلایلی در اثر ایجاد آتش در قسمت سونا و جکوزی باشگاه ورزشی (بدنسازی)، حریق به سرعت در حال پیشرفت به دیگر قسمتها است.

در این زمینه نیروهای آتش نشانی سریعا با رعایت موارد ایمنی نسبت به مهار آتش از چند ناحیه اقدام کردند که پس از 60 دقیقه عملیات اطفای کامل و لکه گیری، موفق به مهار آتش شدند.

در این عملیات دو ایستگاه و شش نیروی آتش نشانی به همراه دو دستگاه خودروی سنگین در محل حادثه حضور داشتند.

این باشگاه ورزشی در خیابان طالقانی شمالی قرار داشت.



