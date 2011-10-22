  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

نگارش مقالاتی پیرامون دولت امویان

نگارش مقالاتی پیرامون دولت امویان

نگارش و تدوین مقالات پروژه دولت امویان از مجموعه کلان پروژه فرهنگنامه جامع علوم اسلامی و انسانی با عنوان "فرهنگنامه دولت امویان شام و اندلس" در مراحل نگارش بوده و به زودی از سوی پژوهشکده باقرالعلوم منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضایی مدیر گروه سایت پژوهه در گزارشی اعلام کرد: کار نگارش و تدوین مقالات "دولت امویان شام و اندلس" از مجموعه کلان پروژه فرهنگنامه جامع علوم اسلامی و انسانی با عنوان "فرهنگنامه دولت امویان شام و اندلس" در مراحل پایانی نگارش قرار دارد و حدود هشتاد درصد از کار انجام شده است.

مدیر گروه پژوهه گفت: واحد فرهنگنامه پژوهه، در راستای کلان پروژه فرهنگنامه جامع علوم اسلامی و انسانی، کار تهیه و تدوین حدود 250 مقاله در زمینه مباحث مرتبط با "دولت امویان شام و اندلس" را طی حدود یک تا دو سال به انجام خواهد رساند.

رضایی افزود: از این کلان پروژه تا کنون حدود 15 جلد با عناوین فرهنگ زندگینامه پیامبر(ص)، فرهنگ سیره پیامبر(ص)، فرهنگ فلسفه اخلاق، فرهنگ کلام جدید و فرهنگ رویدادها و رجال پهلوی آماده چاپ شده و بزودی فرهنگ تاریخ ادوار کلیسا، تاریخ مسیحیت، مسائل ایران و جامعه شناسی نیز جهت چاپ آماده می شوند.

کد مطلب 1439769

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها