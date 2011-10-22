نگارش مقالاتی پیرامون دولت امویان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضایی مدیر گروه سایت پژوهه در گزارشی اعلام کرد: کار نگارش و تدوین مقالات "دولت امویان شام و اندلس" از مجموعه کلان پروژه فرهنگنامه جامع علوم اسلامی و انسانی با عنوان "فرهنگنامه دولت امویان شام و اندلس" در مراحل پایانی نگارش قرار دارد و حدود هشتاد درصد از کار انجام شده است.

مدیر گروه پژوهه گفت: واحد فرهنگنامه پژوهه، در راستای کلان پروژه فرهنگنامه جامع علوم اسلامی و انسانی، کار تهیه و تدوین حدود 250 مقاله در زمینه مباحث مرتبط با "دولت امویان شام و اندلس" را طی حدود یک تا دو سال به انجام خواهد رساند.

رضایی افزود: از این کلان پروژه تا کنون حدود 15 جلد با عناوین فرهنگ زندگینامه پیامبر(ص)، فرهنگ سیره پیامبر(ص)، فرهنگ فلسفه اخلاق، فرهنگ کلام جدید و فرهنگ رویدادها و رجال پهلوی آماده چاپ شده و بزودی فرهنگ تاریخ ادوار کلیسا، تاریخ مسیحیت، مسائل ایران و جامعه شناسی نیز جهت چاپ آماده می شوند.