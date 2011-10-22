معرفی افراد به بانکها با دقت صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر ، مجید عسگری ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان زنجان افزودافزود: رؤسای بانک‌ها باید نسبت به حل و فصل مشکلات تدابیر لازم را بیندیشند و با معاونت برنامه‌ریزی استانداری ارتباط تنگاتنگی داشته باشند.

وی ادامه داد: طی سه سال گذشته، سامان‌دهی مناسبی در بانک‌ها در ارائه تسهیلات و اخذ معوقات و ارتقاء سطح کیفی آنها انجام گرفته است و معتتقدیم باید آن را تقویت کنیم و نسبت به اخذ مطالبات بانک‌ها دو طرفه نگاه کنیم که بانکی که در اخذ تسهیلات قوام دارد باید در اخذ مطالبات هم مصمم باشد.

عسگری با اشاره به اینکه خدمات عمومی بانک‌ها به مردم در سطح شهر زنجان ضعیف است، گفت : با توجه به تراکم جمعیتی و نیازها، خودپردازها به روز نیستند، لذا وضعیت بانک‌ها در این بخش جای سئوال دارد و باید رؤسای بانک‌ها این امر را مدنظر قرار دهند.

معاون برنامه‌ریزی استاندار زنجان، شفاف‌سازی سیکل خدمات به مشتریان را در رضایت و تکریم مشتری بسیار مهم عنوان کرد و افزود: سامان‌دهی ارائه وام‌های قرض‌الحسنه و بحث مطالبات کشاورزان باید مورد توجه قرار گیرد و به این نکته نیز توجه شود که در ارائه وام‌های ازدواج فقط به بانک‌ها فشار نیاوریم و مسائل را دوسویه حل کنیم و دستگاه‌های اجرای نیز همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند.

عسگری، ادامه داد: به توسعه شبعات بانک‌ها در استان توجه کنیم و از ورود افراد فاسد در این شعبه جلوگیری کنیم و از بانک‌هایی که عملکرد و خروجی خوبی در تجارت و صادرات در حوزه‌های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات بازرگانی داشته باشند، تقدیر خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید جایگاه بانک‌ها را بشناسیم و درچارچوب مشخص شده و شرح وظایف تعریف شده نسبت به انجام کار در بانک‌ها برنامه‌ریزی کارشناسی شده داشته باشیم، یادآور شد: ما باید از بانک‌ها با توجه به ظرفیت و توانایی که دارند مطالبه کنیم و انتظار داشته باشیم .

معاون برنامه‌ریزی استاندار استان زنجان، گفت: هدف‌گذاری در صادرات غیرنفتی امسال 310 میلیون دلار است که عملکرد سال‌جاری تا به امروز 249 میلیون دلار است .باید به این امر توجه شود و رؤسای بانک‌ها نسبت به جهش صادراتی مدیریت لازم را داشته باشند که توسعه صادرات توسعه استان در حوزه‌های مختلف را به دنبال دارد.

عسگری افزود: کمیته بررسی واحدهای مشکل‌دار باید پیگیری شود و سیستم بانکی نیز با حساسیت بالا نسبت به حل مشکلات این واحدها برنامه‌ریزی و کارهای کارشناسی را در دستور کار قرار دهد.



